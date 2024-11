Nakagami se rinde ante la velocidad de Márquez y coloca a Rossi en el altar

La historia de Takaaki Nakagami en MotoGP ha tomado un giro significativo. El japonés, que ha sido piloto de tiempo completo en el equipo LCR Honda, ha decidido dar un paso al lado para convertirse en piloto probador de HRC a partir de la próxima temporada.

En una reciente entrevista, Nakagami habló sobre su futuro y la situación actual de Honda, haciendo reflexiones sobre sus compañeros de equipo y la evolución del motociclismo.

El futuro de Nakagami

Takaaki Nakagami anunció su decisión de dejar de ser piloto de MotoGP a tiempo completo. Esta decisión se produce en un momento crítico para él y para Honda. Somkiat Chantra, un joven talento que viene de Moto2, ocupará su lugar en el equipo.

Nakagami ha expresado su deseo de seguir contribuyendo al desarrollo de la moto desde su nuevo rol. “Quiero ayudar a Honda a volver a la competitividad”, afirmó, dejando claro que su compromiso con la marca japonesa sigue intacto.

Los problemas de Honda

Nakagami no ha escatimado en críticas sobre el rendimiento actual de Honda. Durante la entrevista, señaló que la falta de competitividad de la moto ha afectado sus resultados en las pistas. “El rendimiento de la moto y el del piloto van de la mano”, explicó. Según él, aunque su talento es indiscutible, no ha podido demostrarlo plenamente debido a las limitaciones técnicas de su máquina. “Es muy difícil mostrar la velocidad real si la moto no es lo suficientemente competitiva”, lamentó.

Desde su debut en MotoGP en 2018, Nakagami ha enfrentado muchos desafíos. Si bien ha habido algunas mejoras en la moto, estas no han sido suficientes. “Desde la primera carrera en Qatar hasta hoy estamos casi igual”, comentó. Aunque ve un ligero avance, la realidad es que la brecha con las mejores motos de la parrilla sigue siendo amplia.

La comparativa con Márquez

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Nakagami fue compartir equipo con Marc Márquez. El japonés ha elogiado en varias ocasiones la habilidad y el talento del ocho veces campeón del mundo. “No es justo comparar con Marc porque él está entre los mejores pilotos”, indicó. La admiración de Nakagami por Márquez es evidente. Reconoce que su velocidad y mentalidad son únicas. “Marc tiene una velocidad loca, talento y mentalidad. Es difícil hacer comparaciones”, afirmó con sinceridad.

Con el descenso del rendimiento de Honda, Márquez buscó nuevos horizontes este año al unirse a Gresini Racing. En su nueva aventura con una Ducati, el español ha logrado recuperar su forma, ganando tres carreras en 2024. Esto ha resaltado aún más las dificultades que enfrenta Nakagami en el equipo japonés.

Valentino Rossi, un ícono en el altar

En medio de estas reflexiones, Nakagami también tuvo palabras para Valentino Rossi, otro de los grandes íconos del motociclismo. Rossi, quien ha dejado una huella imborrable en el deporte, es considerado por muchos como un modelo a seguir.

Nakagami lo coloca en un “altar” por su contribución y su legado en MotoGP. La influencia de Rossi en el motociclismo es innegable, y Nakagami reconoce la importancia de los grandes campeones en la evolución del deporte.