Nuevo paso de gigante de Marc Márquez en MotoGP: en Honda lo celebran

El Mundial de MotoGP vuelve este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Aragón. Una cita doblemente especial, ya que además de transcurrir en nuestro país, albergará el regreso de Marc Márquez a las carreras tanto tiempo después de su lesión. Las Ducati parecen ser las dominantes según lo visto hasta ahora, y saldrán desde lo alto de la parrilla en lo que será una nueva oportunidad para Pecco Bagnaia de acercarse al liderato del campeonato. Espargaró y Quartararo saldrán cuarto y sexto, respectivamente, en una lucha por recortar la gran velocidad en recta de su rival por el título. Pero, como decimos, todo el protagonismo lo tendrá un Márquez que saldrá desde la decimotercera posición y que ve de la siguiente manera la carrera:

"A nivel de ritmo hay dos carreras, la de los tres de delante, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, que creo que se van a escapar desde el principio, y luego hay un grupito de pilotos que unos van más rápido con neumático nuevo y los otros con el usado, y es ahí donde vamos a intentar estar si hacemos una buena salida, coger un ritmo aceptable y estar con gente en la carrera, para que sea más entretenida”, confesó Márquez en declaraciones recogidas por Motorsport.com

A su vez, sobre sus sensaciones con su brazo afirmó haber experimentado importantes avances en su recuperación al no resentirse en una caída: "Lo que más me ha gustado hoy es que mi cabeza, cuando me he caído, no ha tenido miedo de poner el brazo en suelo, que antes siempre me encogía y nunca sacaba el brazo. Hoy, inconscientemente, lo he sacado, que es una de las cosas importante, que a nivel natural me salgan estos gestos", añadió.

Todo en un circuito de Alcañiz en el que se vivirá una nueva y apasionante prueba del Mundial de MotoGP. La oportunidad de ver de nuevo a Marc Márquez compitiendo e intentando poco a poco volver a ser el gran piloto que ha demostrado ser. Todo en su lucha por volver a pelear más pronto que tarde por cosas importantes.