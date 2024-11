Pablo Nieto apuesta fuerte por Morbidelli, listón alto

La próxima temporada de MotoGP traerá consigo una de las incorporaciones más esperadas: Franco Morbidelli se unirá al equipo Pertamina Enduro VR46.

Después de un año con el equipo Prima Pramac, el piloto italiano regresa a un entorno que le es familiar, ya que formó parte de la Academia VR46 de Valentino Rossi. Bajo el liderazgo de Pablo Nieto, director del equipo, Morbidelli se enfrenta a una temporada llena de expectativas, con la firme intención de luchar por posiciones destacadas en la parrilla.

Morbidelli llega a VR46 tras un año de adaptación con Ducati en el equipo Pramac, donde empezó a mostrar una mejora progresiva con la Ducati Desmosedici GP24. Este año, la moto empezó a rendir de manera más constante, lo que aumenta las expectativas para su regreso al equipo de Valentino Rossi. El conocimiento mutuo entre Morbidelli y el equipo es un punto clave para el éxito de este proyecto.

The first contracted VR46 rider finally gets to ride for a VR46 team. Morbidelli - with Uccio Salucci and Pablo Nieto - gets a ONE year contract with the team to ride a GP24. This leaves only the Pramac Yamaha riders to be confirmed: Miller/Oliveira strongly rumoured pic.twitter.com/SrJ1yOruFW