‘Palo’ fulminante contra Honda y Dorna por la crisis de Marc Márquez: responsables de sus lesiones

En Honda hace semanas que no cuentan con su plantilla al completo, cuando no falta Marc Márquez, es Joan Mir el que se recupera de una lesión y si no, es Alex Rins quien también está en el proceso de sanar una dolencia. Ante esta situación, es evidente que los pilotos de la marca japonesa tienen dos grandes problemas en común. Se trata de una moto incontrolable y de un formato que está lejos de ser pensado por el bien de los pilotos.

Ni Marc está cómodo con una Honda tan nerviosa

Sobre el estado de la moto, es evidente que nadie en Honda está satisfecho con su rendimiento. Es una máquina incapaz de alcanzar velocidades similares a las de Ducati y que, en curva, lejos de recuperar lo perdido en las rectas, es tan nerviosa que en cualquier momento manda a su piloto al suelo, algo que hasta Marc Márquez está acusando: “Es una moto crítica y lleva años siéndolo, se ha juntado con que Ducati ha dado un salto adelante gigante, con soluciones que los demás no han encontrado”. Aseguró Paco Sánchez, mánager de Joan Mir.

Como dice el mismo Sánchez, la Honda ha sido una moto complicada desde su nacimiento, de modo que tampoco se puede exigir la máxima estabilidad. Marc nunca ha destacado por ser un piloto que no se ha caído, sino por ser capaz de volar con una moto tan ágil como indomable: “Márquez cuando ganaba lo pasaba mal, porque ganaba con un número de caídas brutal”.

El formato de las lesiones

Por otro lado, este campeonato mundial está destacando por el gran número de lesiones que está provocando. En este sentido, un formato al sprint que acumula una cantidad tan importante de carreras, desencadena que haya más caídas y más lesiones: ”Este formato está triturando a los pilotos física y mentalmente. Los pilotos están bajo una presión tremenda desde el minuto uno. Jamás he visto un campeonato con el nivel de lesiones que estoy viendo este año”.

Así pues, desde el entorno de Joan Mir están más que descontentos con cómo se está desarrollando la temporada para ellos. La Honda es una moto imposible de manejar con cierta solvencia y con el formato sprint, el campeonato se ha convertido en una máquina de lesionar a pilotos. Todo mal en Moto GP.