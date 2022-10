Petrucci como Marc Márquez: vuelve a MotoGP y echa una mano a Suzuki

Danilo Petrucci está de vuelta en MotoGP. De la misma forma que Marc Márquez regresó a la máxima categoría del motociclismo el fin de semana pasado en el GP de Aragón donde no tuvo mucha suerte al caer a las primeras de cambio, ahora le llega el turno al piloto italiano, quien reaparecerá en el GP de Tailandia para subirse, de nuevo, a la Suzuki de Joan Mir, quien no podrá subirse a ella debido a la lesión sufrida en su tobillo en el GP de Austria.

Danilo Petrucci vuelve a MotoGP tras dos años lejos de ella. Lo primero que ha hecho ha sido lamentar la marcha de la escudería japonesa de la categoría reina del motociclismo a la que no ha dudado en echar una mano debido al gran vínculo que les une con ellos:” Si hubiera corrido con esta moto el año pasado, puede que aún estuviera corriendo aquí. Porque no tengo dinero, si no compraría la Suzuki para correr en MotoGP”, declaraba el italiano en los micrófonos de los periodistas al terminar la vuelta de clasificación.

Una vuelta de clasificación en la cual el italiano quedó último, con un tiempo de 1:31:604, muy lejos de la 10ª posición de su compañero Alex Rins, que hizo 1:30:337:” La moto es muy distinta de las dos últimas que llevé. Es increíble el paso por curva de la Suzuki. En la recta pierdo siete décimas con Alex Rins, pero eso es porque aún tengo que entender cómo frenar. Estoy muy contento, porque pensaba que iría mucho más lento”, se justificaba Petrucci.

Un Gran Premio de Taliandia donde el rookie italiano Bezzecchi ha dado la sorpresa y se ha llevado la pole por delante de Jorge Martín con un 1:29:671. Marc Márquez, por su lado, ha quedado 7º con un 1:30:330. Una carrera en la que Dani Petrucci espera poder ir mejorando vuelta a vuelta, ir sintiéndose cada vez más cómodo encima de la Suzuki y dejar atrás todos esos problemas iniciales fruto del parón de dos años:” Estoy contento y cabreado al mismo tiempo, porque cometí un error en mi vuelta rápida y coincidí con dos banderas amarillas”, argumentaba el italiano. Veremos quien se acaba llevando la victoria este fin de semana.