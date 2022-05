Podría ganar el Mundial y retirarse, sorpresón en Aprilia y Ducati

Aleix Espargaró está viviendo un gran momento tanto personal como deportivamente hablando. El piloto de Granollers de 32 años actualmente marcha 2º en la clasificación general de MotoGP a tan solo 7 puntos de distancia con el líder del Mundial, Fabio Quartararo, que la encabeza con 89 puntos. Este año ya lleva 3 podios y ha ganado el GP de Argentina y ha hecho historia con la Aprilia, pero, tal y como ha reconocido en una entrevista recogida por Marca Motor, no descarta retirarse al finalizar la presente temporada, algo que sorprende a la mayoría de las marcas como Ducati y Yamaha dado el gran rendimiento ofrecido hasta el momento.

"Soy muy feliz haciendo lo que me gusta y viviendo como me gusta. No digo que los demás no lo tengan, pero yo tengo mucha suerte. Seguramente, soy el más afortunado del 'paddock' en tener la familia que tengo, así que si es el último año, será el último año. Estoy disfrutando mucho este año, estoy siendo muy competitivo, pero no depende de mí. A mí me gustaría seguir dos años más en este 'paddock', pero sabría qué hacer, hay vida después de este 'paddock’”. respondía el piloto catalán al ser preguntado sobre su renovación.

La sorpresa es mayúscula, Aleix Espargaró está haciendo historia con la Aprilia, pero, a pesar de ello, aún no le ha llegado ninguna oferta de renovación:” No lo sé. Ha llegado ya un momento en el que no le doy más vueltas, sinceramente. No pienso mucho en ello, intento disfrutar todo lo que puedo fuera del circuito, haciendo mis pasiones, disfrutando de lo que me gusta y aquí dándole tanto al gas como puedo. He conseguido una victoria, dos podios consecutivos, estoy a sólo siete puntos del líder del Mundial. La semana pasada, la fiesta 'Aprilia All Stars' fue muy bonita, pero ya no depende de mí. Como no lo puedo controlar yo... lo que tenga que ser, será”.

El piloto español también ha querido referirse a la situación que se vive en Suzuki y su marcha de MotoGP:" Es muy triste. Fui a ver a Sahara para agradecerle que me contrataran en su día, mi primera fábrica. Álex y Joan son fuertes y encontrarán sitio. Es peor para el resto de trabajadores". Veremos si al final Aprilia acaba ofreciendo una oferta a Aleix Espargaró.