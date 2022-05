Quartararo y Yamaha, una sociedad a punto de extenderse hasta 2024

Como se preveía, Yamaha no está destacando tanto como la temporada pasada con su M1. Su principal desventaja es, sin duda alguna, la punta de velocidad máxima donde se encuentran por detrás de las Ducati y las Aprilia. La escudería malaya ya se encuentra trabajando en ello para incorporar mejoras a unas motos que, pese a todo, no están desentonando del todo en un campeonato en el que, de momento, no destacada ningún piloto por encima de todos.

Fabio Quartararo está sacando el máximo rendimiento de su M1 e incluso ha llegado a ganar en el GP de Portimao, lo que le ha elevado a la primera posición del la clasificación general, que ha logrado mantener gracias al segundo puesto logrado en el GP de Jerez. A diferencia de Morbidelli, Dovizioso y Darryn Binder, sus compañeros de marca, el actual campeón de MotoGP está mostrando toda su pericia y sin duda alguna es un serio candidato a repetir título esta temporada.

A pesar de ello, recorría un rumor por el paddock de que Fabio Quartararo no estaba del todo contento en Yamaha debido al bajón de rendimiento que ha sufrido la M1 y se especulaba con una posible salida al acabar la temporada, pero tal y como ha informado Lin Jarvis, máximo responsable del equipo oficial de Yamaha:” Estamos en contacto cercano con Fabio y su representante, discutiendo planes futuros. Hemos explicado nuestros futuros planes de desarrollo para mejorar la competitividad de nuestra moto, manteniendo los muchos aspectos positivos que tiene, al tiempo que mejoramos en el apartado de velocidad máxima. Nuestras conversaciones van bien y somos optimistas. Tenemos la esperanza de que Fabio decida quedarse con Yamaha en 2023 y 2024”.

Buenas noticias para la marca malaya quien ha visto como otros equipos como Ducati han mejorado muchos sus prestaciones, de ahí que Peco Bagnaia haya ganado en el GP de Jerez. El italiano parece estar encontrándose poco a poco más cómodo y ya es quinto en la general. Es uno de los serios candidatos a levantar este año el título y si sigue mejorando a este ritmo, es muy probable que lo acabe consiguiendo. De momento, el más regular está Aleix Espargaró, quien se mantiene 2º a tan solo 7 puntos de Quartararo.