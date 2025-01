Pol Espargaró advierte sobre la situación de Pedro Acosta en KTM, futuro en el aire

La relación entre KTM y Pedro Acosta atraviesa un momento delicado. Aunque la llegada del joven piloto español ha sido un impulso importante para la escudería, los problemas financieros de KTM ponen en riesgo su continuidad en la categoría reina y en las divisiones inferiores como Moto2 y Moto3. Este escenario genera dudas sobre si Acosta podrá competir con garantías en un equipo que le permita luchar por el título.

La esperanza de un nuevo inversor

El principal problema de KTM es económico. Sin una inyección de capital que estabilice la situación, la escudería podría enfrentarse a decisiones drásticas, incluyendo su salida de las competiciones más importantes del motociclismo. La llegada de un inversor es clave para resolver la crisis y garantizar un futuro sólido tanto para KTM como para Acosta. De momento, el equipo intenta transmitir confianza al piloto español, aunque el desenlace depende de factores externos.

Pedro Acosta no es solo uno de los talentos más prometedores del motociclismo español; también es un piloto decidido a triunfar en MotoGP lo antes posible. Según Pol Espargaró, piloto de la fábrica KTM, Acosta no está dispuesto a esperar indefinidamente. “Pedro es joven y quiere ganar ya. Es impaciente, no quiere esperar más”, afirmó Espargaró en el documental de DAZN EspargaBros. Esta urgencia podría generar tensiones si KTM no logra responder con un proyecto competitivo.

Pol Espargaró exige compromiso de KTM

Pol Espargaró ha sido claro en su postura: KTM tiene la responsabilidad de ofrecer a Pedro Acosta las herramientas necesarias para ser competitivo. “Debemos dar a Pedro todo el material posible para que pueda ganar”, subrayó el piloto español. Es consciente del enorme potencial de Acosta y de la necesidad de que KTM actúe con rapidez para evitar perder a un talento que puede marcar la historia del motociclismo.

Mientras KTM trabaja en resolver sus problemas económicos, el futuro de Pedro Acosta sigue siendo incierto. Aunque el piloto ha manifestado su intención de seguir con el equipo, todo dependerá de si la escudería puede garantizarle un proyecto competitivo. En este contexto, el tiempo corre en contra de KTM, que deberá moverse rápido para asegurar la continuidad de uno de los mayores talentos del motociclismo español.