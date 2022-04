Pol Espargaró, como 'el Cholo': Su renovación va "partido a partido"

Pol Espargaró es uno más de la inmensa cantidad de pilotos españoles que llegan al más alto nivel en el motociclismo. El catalán alcanzó su momento más alto con la consecución del título de Campeón del Mundo de Moto2 en 2013. Espargaró ha tenido la mala suerte de coincidir en el tiempo con Marc Márquez, su rival desde sus inicios y con quien ahora comparte equipo en Repsol Honda. Espargaró consiguió subir al podio en la última carrera en Qatar, consiguiendo el tercer mejor tiempo en el Circuito Internacional de Losail, por delante de su hermano Aleix que fue cuarto.

Con 30 años, el catalán atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera, si no el mejor. El piloto de Granollers ha sido protagonista de 'La Caja de Dazn' donde ha hablado sobre la actualidad y su carrera profesional.

"Me siento como un niño, me siento perfecto, en mi mejor momento de mi carrera deportiva, pero las lesiones ahora cuesta más recuperarlas que cuando tenía 18-20 años y empieza a ser un deporte muy exigente físicamente, por las lesiones que yo ya acumulo. Vemos deportistas, como por ejemplo en fútbol, que se están alargando las carreras deportivas o Valentino (Rossi), que con 40 años seguía siendo competitivo. Valentino es único, no me quiero comparar con él, pero me gustaría alargar mi carrera deportiva 5 años más a un gran nivel", explicó Espargaró al hablar sobre su futuro.

Su papel y contrato con Repsol Honda será una de las claves para que el catalán siga en la máxima competición. Pase lo que pase a final de temporada, Pol Espargaró se siente agradecido por estar en el equipo. "Es el mejor equipo de la historia, la fábrica con más títulos. Pero además te pones estos colores y si no ganas, si no estas en lo más alto te defraudas a tí mismo. A pesar de que las cosas no están en su sitio, evidentemente es un sueño para mí, para todos los pilotos y quien diga lo contrario miente. Por suerte, he llegado a un punto de mi carrera deportiva que puedo estar orgulloso de lo que he conseguido y estoy contento y tranquilo. Eso no quiere decir que no esté nervioso para renovar, pero estoy en otro punto e intento, como 'El Cholo', ir partido a partido y ver lo que viene", argumentó.