Qatar destapa un nuevo rival para Ducati: Marc Márquez y Pecco Bagnaia temerán a esta dupla española

Cuando todo parecía indicar que el próximo mundial de MotoGP iba a estar marcado por un dominio absoluto y acaparador por parte de Ducati, la realidad es que, tras los primeros test celebrados en el circuito de Losail en Qatar, el camino de los de Borgo Panigale no será tan sencillo que se les auguraba. Y es que, pese a acabar con Pecco Bagnaia en la primera posición, la presencia de Aleix Espargaró en la tercera plaza y la de Maverick Viñales en la quinta, supone un aviso muy serio para Ducati, pues no estarán solos en la cima.

Tras haber mostrado, por primera vez, su moto al público, Aleix Espargaró y Maverick Viñales se mostraron más que esperanzados con la nueva Aprilia, con la cual esperan dar la campanada del año y ser el equipo que pueda romper el gran dominio que impusieron las Ducati a lo largo de 2023.

En este sentido, Espargaró fue muy claro respecto de sus objetivos de cara a esta nueva temporada, donde no le vale cosechar resultados mediocres: “El objetivo es acabar entre los tres primeros”. De modo que, está claro lo que esperan en Aprilia, ser tan o más rápidos que las Ducati.

Day 1 results: @PeccoBagnaia takes top honours today ahead of @88jorgemartin and @AleixEspargaro. @37_pedroacosta has been the most active rider on track with a total of 73 laps!