Bastianini deja vendido a Bagnaia con Márquez: aviso que Ducati no quería revelar, lío para Losail

Muchas personas y corrientes de información esperan y desean que la unión entre Marc Márquez y Gresini sea fructífera desde el principio, y no solo eso, sino que esa conjunción lleve al 93 a pelear de tú a tú con el bicampeón de Ducati y estas líneas, en parte, favorecen a un Francesco Pecco Bagnaia que cuenta con las ventajas técnicas que el español no tiene y sumaría más méritos mediáticos y anímicos a sus ganancias sobre el asfalto colocando en un nivel altísimo a sus rivales, entre ellos al ilerdense.

Es decir, al turinés le interesa que se esté hablando de la capacidad de Márquez de luchar por el Mundial porque eso le quita presión, se la tira a un piloto de una moto satélite y encima suma valor a todo lo que él hace. Pero eso para Bastianini, su compañero en Lenovo Ducati, esa vía no cuela. Lo ha dicho el de Rímini, el favorito no es Márquez, es Bagnaia. Y no solo eso, poco menos que para él, el candidato a ser parte del equipo rojo en 2025 no es Jorge Martín, sino él.

En el Diario Marca, La Bestia decía sobre esto último que “muchas veces oí hablar de esto. Pero, oficialmente, a mí nadie me dijo nada y creo que no era así, pero eso no me importa. Lo que me importa es que estoy en este equipo porque siempre ha sido complicado para mí. Para mí es importante hacer otro año con el mismo equipo”. A la vez, sobre los rivales de Bagnaia, Ducati y la pelea por el Mundial, comentó que, si bien ve a los de su marca como “los más peligrosos de todos, porque todos los equipos de Ducati tienen motos para luchar por el título”, para él el candidato Nº1 está claro: “el favorito seguro que es Pecco”.

Curiosamente el número 1 hacía justo eso que apuntábamos, aun sabiendo que parte con la ventaja técnica de la moto oficial y de la experiencia, puso en Motorsport a Márquez entre los mejores: “la moto 2023 que lleva Márquez es una moto ganadora, sin duda mucho mejor que la que pilotó la temporada pasada. Así que seguro que será fuerte”. Lo dicho, esa línea es la que va a seguir el bicampeón, aunque desde Borgo Panigale saben que hoy por hoy la distancia existe, solo que quizá no interesaba bajar las expectativas.