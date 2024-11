Quartararo destapa la cruda realidad, Yamaha en la cuerda floja

La temporada 2024 de MotoGP está a punto de concluir, y Monster Energy Yamaha cierra otro año marcado por la falta de competitividad. Ninguno de sus pilotos ha conseguido un podio en toda la campaña, lo que pone de manifiesto la creciente brecha entre Yamaha y las escuderías más fuertes, como Ducati.

El desempeño de Yamaha ha sido motivo de preocupación desde el inicio del campeonato. A pesar de las esperanzas puestas en el ex campeón mundial Fabio Quartararo, la escudería japonesa no ha logrado estar a la altura de los mejores equipos. Los problemas técnicos y la falta de ritmo competitivo han impedido que sus pilotos compitan por posiciones destacadas.

P6 today ! But the most important is to see everyone safe after the crash especially Jack. We made some improvements this weekend and we gonna try more in this direction during last race pic.twitter.com/4RlWSLNJYI