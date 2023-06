Quartararo no puede más con Yamaha y se siente tan mal como Marc Márquez: crisis en dos gigantes

Si la temporada de Honda está siendo para olvidar, la de Yamaha está al mismo o peor nivel. Las dos marcas japonesas están viendo como las firmas europeas les están pasando por delante y acabando con esa hegemonía donde los dos fabricantes nipones lideraban con fuerza el mundial de Moto GP. En ese sentido, el último en quejarse del mal rendimiento de su moto ha sido Fabio Quartararo, que comienza a estar harto de no saber cómo le va a responder la moto en cada momento.

El piloto galo se encuentra en una más que decepcionante novena posición, siendo la primera de todas las motos japonesas de la parrilla. Fabio es consciente de que él no es el culpable del mal rendimiento y ha cargado duramente contra su moto y el equipo: “El problema es que no sabemos qué le pasa a la moto. Cada vez que entro en una curva, no sé si saldré de ella. La moto es demasiado agresiva. Cada año perdemos nuestros puntos fuertes” afirmó un Quartararo desesperado por poder competir de nuevo contra Bagnaia y el resto de las Ducati.

Además, el francés diagnosticó un problema que puede estar acusando mucho su equipo, ya que no cuentan con equipos satélite: “Me siento más que solo. Luchamos y todo es más difícil al no tener datos de otros pilotos. Ducati tiene ocho pilotos, mientras que Franco Morbidelli y yo estamos solos y luchamos de verdad”. En este sentido, el hecho de no contar con las telemetrías e información de otros pilotos hace todavía más complicado entender qué le pasa a la moto de Yamaha.

Así pues, Yamaha y Honda están atravesando los momentos más complicados de su historia, ya que hace muchos años que no veíamos como las dos grandes marcas japonesas era incapaces de competir por victorias y pódiums, algo que en estos momentos es impensable que puedan lograr, ya que están a años luz de Ducati, KTM y Aprilia.