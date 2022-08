Quartararo paga condena en Silverstone: Espargaró a incendiar MotoGP

Este domingo vuelve por fin el Mundial de MotoGP con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña. Tras cinco semanas de parón, la lucha por el título entre Quartararo y Espargaró regresa con más morbo que nunca ante la penalización (long lap), que le fue impuesta en el pasado circuito de Assen. Algo que Espargaró está decidido a aprovechar con el fin de recortar los 21 puntos que le separan del francés en la clasificación del campeonato. Ya en Holanda, el piloto español golpeó la moral de su rival cuando un lance de carrera entre ambos acabó con este último por los suelos y con Aleix protagonizando una remontada histórica que le llevo de la última a la cuarta plaza.



Así, un Espargaró metido de lleno en la pelea por el Mundial se refirió a lo que está por venir en este apasionante campeonato: "Queda menos de lo que la gente puede pensar. Tengo la sensación de que estos tres meses van a pasar muy rápido y que en nada estaremos en la gira asiática. Yo espero que la sanción afecte mucho a Fabio mentalmente, pero creo que será estéril, no le hará nada. A mí me sacó a la tierra y en carrera recuperé diez segundos. Aquí él perderá uno, como mucho, porque el rodeo es muy corto. Con lo rápido que va aquí no debería estar preocupado", declaró el español sobre la sanción que deberá cumplir Quartararo.



Con una gran motivación con respecto al cada vez mejor rendimiento que está ofreciendo su Aprilia, Espargaró prosiguió: "Hay que encontrar el compromiso entre ir al ataque y usar la cabeza. Pero estoy mucho más a tope que en la primera parte de la temporada. Tenemos una oportunidad enorme y hay que aprovecharla. Tengo la sensación de que el año pasado Fabio se paseó. Pero, de la moto del año pasado a la nueva mejoramos unos cinco segundos de media en cada circuito", remató el catalán en declaraciones recogidas por el portal web 'motorsport.com'.



Una mentalidad más fuerte que nunca que seguro permite a Espargaró afrontar el reto de asaltar el liderato del Mundial. El primer asalto tras el parón, este domingo en Silverstone.