Quartararo se destapa y Márquez deja de lado a Honda

Fabio Quartararo se ha destapado como un rotundo candidato al título desde su victoria contundente en el Gran Premio de Portugal, primera para él esta temporada, pero muy significativa. El vigente campeón cerró las dudas frente a todos sus adversarios y fija una diana en su espalada: es favorito tras dejar a Johann Zarco, segundo en Portimão, a 5.409 segundos. Ahora bien, el inconformismo de Marc Márquez, pese a su sexta plaza, todavía le puede meter en problemas al de Yamaha.

Es verdad que Portugal se ceñía bien al plan de la firma nipona del campeón galo porque se abría a una lucha en la que la velocidad punta no era el detonante, pero es incuestionable que lo de Quartararo no es casual y que va a combatir el título hasta el final: “me he empujado a mí mismo al límite, y para ser honestos empuje así de fuerte en Austin y en Argentina pero aquí la verdad es que nos va muy bien la moto”, decía al término de la prueba.

En Márquez el resultado era todo lo contrario, ya que aspiraba a luchar por los puestos diferenciales y se quedó más atrás, acabando sexto. Es más, ambicioso como pocos, el de Cervera dejaba de lado Honda y se fijaba en los grandes retos, consciente de que su equipo no está dando todo el potencial del que se creía que podía dar: “mi objetivo no es ser la mejor Honda, sino estar en las posiciones delanteras”, decía. Con todo, sabe que ahora solo puede tratar de no perder demasiado de vista los puestos de cabeza hasta que llegue la mejora. El español llegó a 40 puntos de la cabeza en suelo luso y se va a 38.

Sobre el futuro próximo, Márquez se fija una meta asequible pero crucial: “en Jerez toca seguir trabajando e intentar estar entre los cinco primeros. Ya no digo podio, sino estar entre los cinco primeros. Tenemos un test después de Jerez y hay que seguir trabajando”. Consciente de ello, Alberto Puig era crítico con su equipo: “acabar a 16 segundos del ganador no es el objetivo. Esto no es bueno para nosotros, y tenemos que mejorar. Portimão ha demostrado que tenemos que mejorar más nuestra moto”. La lucha continúa.