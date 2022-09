Quartararo y Márquez empiezan mal en Japón: las lesiones, a escena

La resaca del Gran Premio de Aragón, que en el caso de Fabio Quartararo y Marc Márquez no puedo ser más dura, aún tiene su eco y este, lejos de ser un ensayo, resuena nada menos que entroncando con la siguiente prueba, el Gran Premio de Japón, donde, por cierto, el Mundial está en juego. En el caso del español, la situación que le viene no es tan grave siempre y cuando vaya encontrando las sensaciones que busca y no existan recaídas en sus lesiones, pero Quartararo, en franco retroceso con respecto a su perseguidor más inmediato, Pecco Bagnaia, no puede dudar más de cara a la clasificación.

El francés viene de una durísima caída en MotorLand que le ha dejado secuelas físicas importantes y, siendo como es el líder del campeonato, la opinión pública se pregunta en qué condiciones saltará al asfalto nipón. Sobre ello, el de Yamaha ha tratado, sin demasiado éxito, de tranquilizar a los aficionados. En el circuito aragonés comentó que “estoy mejor. Las abrasiones se están curando”; pero con respecto a su estado al máximo rendimiento en Twin Ring Motegui aseguró que “no va a ser fácil, pero estoy haciendo todo lo posible para estar en plena forma para la carrera aquí y luchar por la victoria. Siempre voy al 100%, independientemente de dónde corramos o de las circunstancias, así que eso es algo que también haré este fin de semana”.

Por su parte el medio de comunicación Motor San sacaba a la luz las declaraciones del ex campeón el mundo Casey Stoner en el podcast In The Fast Lane, donde centraba parte de su atención en Marc Márquez, sobre el que ya ha hablado en otras ocasiones. Para el australiano, la situación del piloto de Honda es clara y exige un cambio de rumbo radical. El de Ducati dijo que “conduje con un hombro en un estado delicado, no tan delicado como el suyo, durante años, y terminas encontrando la manera de darte la vuelta. Pero creo que más de una forma mental y que la gente no espera, tendrá que reinventarse y tendrá que cambiar su forma de conducir”, argumentó.

Como vemos, en ambos casos dos campeones vigentes deben reconfigurar rápidamente sus ideas para corren en Japón con la máxima ambición, seguridad y eficacia.