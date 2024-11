Raúl Fernández se sincera y toma una decisión clave en MotoGP

Raúl Fernández, piloto de MotoGP, vivió una carrera llena de dificultades la semana pasada en el circuito de Sepang, Malasia. Las condiciones extremas de calor y humedad fueron un gran reto para él, pero también le sirvieron para reflexionar sobre su futuro en la competición. El piloto madrileño compartió su experiencia y, además, hizo una importante reflexión sobre lo que le depara su carrera.

Condiciones extremas en Sepang

El calor y la humedad en Malasia fueron tan intensos que dificultaron el rendimiento de los pilotos. Raúl Fernández no fue una excepción. Durante la carrera, las temperaturas extremadamente altas pusieron a prueba su resistencia. “Nuestra moto según sales ahí te quedas, no hay más”, comentó Raúl tras finalizar la carrera, explicando que, al ir detrás de otros pilotos, la falta de aire fresco complicó aún más la situación.

Raúl también compartió cómo vivió el calor de manera personal: “Me habré quemado las manos y los pies. Es muy difícil, muy difícil”. El calor fue tan abrumador que el piloto madrileño llegó a sentir mareos. Las dos últimas vueltas fueron un auténtico reto para él, ya que solo pensaba en terminar. “Tenía ya sudores fríos. Esto con el calor que hace y yo en la moto tenía hasta frío ya. Sí, sí, es que tiritaba”, explicó.

El sufrimiento de estar en la zona caliente

El calor extremo no solo afectó a Raúl, sino a muchos pilotos que luchaban por mantenerse en pista. “Ponte detrás de cuatro motos que van soltando calor, no puedes, no puedes”, comentó Raúl, destacando lo difícil que era mantener el ritmo y adelantar a los demás.

Esta situación hizo que fuera casi imposible avanzar, por lo que los pilotos se centraron en sobrevivir a las condiciones extremas. Junto con Aleix Espargaró, Raúl intentó aguantar lo mejor posible. “Las dos últimas vueltas... no sabía si estaba en punto o no, ni miraba la pizarra, no quería saber cuánto me quedaba, pero muy difícil”, confesó. A pesar de todo, Raúl intentó mantener la calma y continuar: “He intentado sobrevivir, y sobrevivir”.

Mirando hacia el futuro

Raúl Fernández tiene claro que, aunque la situación actual sea complicada, lo importante es mejorar poco a poco. “Esto es como una montaña rusa, hay que ir de arriba poco a poco para abajo. Ahora mismo estamos abajo, hay que ir poquito a poco para arriba”, afirmó. Este enfoque de paciencia y trabajo constante es lo que considera clave para tener éxito en el futuro, especialmente con la vista puesta en 2025.

Con su sinceridad y enfoque realista, Raúl Fernández dejó claro que, aunque las cosas no hayan sido fáciles, está dispuesto a seguir luchando y mejorando para alcanzar su mejor nivel en MotoGP.