Raúl Fernández, sin pelos en la lengua, lanza un mensaje a Aprilia para el año que viene

Raúl Fernández no ha tenido un viernes fácil en el Gran Premio de Barcelona. Terminar 19º, a más de siete décimas del corte marcado por Enea Bastianini, fue un resultado difícil de asimilar para el piloto español. Mientras las Aprilia oficiales brillaban con Viñales en sexto y Aleix Espargaró tercero, Fernández no conseguía dar con la clave en un circuito complicado. A continuación, se recogen sus declaraciones más destacadas.

El piloto del equipo Aprilia tuvo palabras claras sobre la falta de rendimiento en la jornada del viernes. “Parece que nuestros viernes siempre son complicados”, comentó Fernández.

Trackhouse’s freshman year in the MotoGP World Championship done & dusted.



Looking forward to starting the ’25 season with a fresh start, but first - testing! #SolidarityGP | @25RaulFernandez pic.twitter.com/T1K7xyl9Wg