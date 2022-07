Retirada inesperada, Márquez lo lamenta: dice adiós y MotoGP llora

El Mundial de MotoGP va a perder a no de los grandes animadores de la última época. Es cierto que hace tiempo que ya no encuentra su mejor nivel pero el paddock sigue sobrecogido por el anuncio del adiós de Andrea Dovizioso. El piloto italiano va a poner punto y final a una carrera que ha plagado de éxitos ya que se retirará habiendo sido campeón del mundo en 125cc, cinco veces subcampeón en la segunda cilindrada y otras tres veces segundo en el Mundial en la categoría de MotoGP. Un palmarés envidiable ya que no son muchos los que pueden decir que a lo largo de su trayectoria han logrado 15 triunfos en Grandes Premios y un total de 62 podios en la máxima cilindrada.

“No correré, no hay razón y siempre he dicho que si no fuera competitivo no me quedaría porque no te diviertes cunado no luchas, especialmente después de 20 años de carreras”, afirmó el piloto en la web oficial del Mundial. “No he tratado de encontrar un lugar para el año que viene, no quiero terminar la temporada así pero nadie tiene todo bajo control”.

Y es que ‘Dovi’ ha sido en MotoGP durante varios años uno de los más grandes y duros competidores a los que se ha tenido que enfrentar Marc Márquez en su pelea por el Campeonato del mundo. Hasta en tres temporadas diferentes con su Ducati el italiano puso en jaque al piloto español y le obligó al de Honda a sacar lo mejor de si para proclamarse campeón del mundo. Dovizioso tuvo que conformarse aquellos tres años con ser el segundo mejor piloto del momento y saborear el subcampeonato del Mundial.

Ahora, sin embargo, la situación viene siendo muy diferente desde un tiempo a esta parte, Dovizioso ya no compite con los mejores y lo que es peor, ya no se divierte encima de la moto así que todo ello le ha llevado a su retirada próxima: “No ser competitivo es una sensación nueva en mi carrera. Es la primera vez que me pasa esto y es difícil de manejar, MotoGP ha cambiado y han cambiado los rivales”, aseveró el italiano.