Sorpresa desagradable para Márquez y Bastianini en el Test de Misano: Bagnaia discrepa y ataca

Quien haya podido avanzar algo en las probaturas de Misano habrá dado un gran paso al frente, sin embargo parece que, lejos de los que ha ocurrido en el Gran Premio de Aragón y el homólogo de San Marino, solo Francesco Pecco Bagnaia sale satisfecho, al menos en lo que a las sensaciones con la GP25, los neumáticos y los resultados se refiere.

Una prueba que no llegó

Se había especulado con que los dos próximos pilotos de Lenovo Ducati en 2025, el turinés y el de Cervera, pudieran probar la GP25 en el trazado italiano, sin embargo eso no ha pasado. Lo que sí ha sucedido, entre otras cosas, ha sido la probatura de los nuevos neumáticos de Michelin, sobre los que hay disparidad de opiniones. Sobre ello, en Borgo Panigale, Enea Bastianini y Marc Márquez se alinean algo lejos de Bagnaia.

El de Turín decía que “en cuanto entendí el neumático fue genial y me gustó mucho. Valentino Rossi me ha hablado a menudo de los Bridgestone”. Márquez, por su parte, ha negado que se rodara con la GP25, “hemos rodado con la moto que teníamos y hemos probado algunas de las cosas que ya habían utilizado en algunos grandes premios para acabar de descartar y sacarlo de la cabeza”, a la par que aseguraba que aunque el nuevo neumático de Michel es “muy estable”, “si frenas tarde empieza a funcionar bien, pero es un neumático que en las primeras vueltas cuando salías del box parecía que no sabían ir en moto, hacia muy pesada la moto. Tienen que trabajar en la flexibilidad del neumático”. Bastianini hablaba de una mejora, “aunque al principio era extraño sobre todo en el lado izquierdo porque parecía que me caía”.

La segunda cita de Misano

Por otro lado, Márquez era bastante cauto sobre una hipotética tercera victoria consecutiva al doblar en Misano en el calendario, ya que “tener dos carreras seguidas en un mismo circuito no me beneficia, a mí me va mejor la improvisación y como se ha visto en el test todo está muy apretado”. Sabe el 93, como Martín y Bagnaia, que una tercera victoria le acercaría totalmente a la lucha por la corna.

De momento, en el test dominó Bagnaia sobre Morbidelli, Bastianini y Acosta.