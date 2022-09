Sorpresón: Márquez ya es referente en Misano, en Honda no dan crédito

El motociclismo español está de enhorabuena tras el regreso de Marc Márquez a subirse a una moto después de 100 días sin hacerlo. Y no sólo eso, sino que a la extraordinaria noticia de su regreso hay que añadir que el rendimiento del de Cervera ya empieza a ilusionar después de ser la Honda más rápida en la sesión matinal del segundo día de entrenamientos en Misano. Eso sí, el mejorable momento que atraviesa la marca japonesa solo le ha permitido ser décimo en la clasificación, pero teniendo en cuenta que es sólo el segundo día que monta en moto tras su operación es para estar alucinados completamente con las prestaciones de Marc.

Quien lideró la sesión no fue otro que el líder del Mundial, Quartararo, que superó con un ‘tiempazo’ las brillantes marcas de Bagnaia y Viñales. Pero lo sorprendente, como decimos, fue que tras las 34 vueltas que realizó Marc Márquez, éste fue capaz de terminar por delante de sus compañeros Pol Espargaró, Álex Márquez y Takaaki Nakagami. Esto, unido a las 39 vueltas del primer día, hace un total de 73 en las que el español ha demostrado ir cogiendo poco a poco el ritmo deseado.

Todo tras un primer día en el que lo principal era volver a sentirse piloto más allá del resultado final: "El resumen es que tenemos que estar contentos, muy contentos, con una sonrisa. La primera vez que me he bajado de la moto se me ha dibujado una gran sonrisa en mi cara porque vuelves a sentir la adrenalina, estaba contento e ilusionado", añadió un radiante Márquez en declaraciones recogidas por el portal web ‘Motorsport.com’.

Así mismo, sobre la recuperación de su hombro que busca que se vaya completando al cien por cien añadió: "El brazo lo he sentido natural, posición natural cuando no tengo que emplear mucha fuerza. Qué quiere decir esto, cuando salgo del box, cuando hago algunas vueltas más lentas es natural, pero cuando voy rápido y tengo que hacer fuerza total aún falta que los músculos cojan fuerza para la estabilización del brazo y el hombro, para poder trabajar mejor”, concluyó.