Suzuki, completamente hundida: desaparición y un último revés durísimo

El mundo de Moto GP está todavía estupefacto con el anuncio que se produjo hace unos días de la marcha de Suzuki del Mundial. No hay vuelta atrás y ya han dejado más que claro que pase lo que pase al término de este año dirán adiós de forma irremediable al motociclismo. Sin embargo, en la escudería japonesa todavía tenían cierta esperanza al menos de despedirse con buenas sensaciones del campeonato y, por qué no, incluso aspirar a ganarlo pero después del último Gran Premio que se disputó en Le Mans todo eso se ve mucho más lejano.

Y que tanto Álex Rins como Joan Mir se fueron al suelo en Francia y terminaron la carrera sin poder sumar ni un solo punto. En Suzuki eran conscientes de que estaban haciendo unos buenos días previos a la carrera y por eso sus esperanzas habían aumentado. Esperaban hacer al menos podio y tenían un buen ritmo en la pista, pero las caídas truncaron el sueño. Y eso pese a que la salida fue casi perfecta y los dos pilotos españoles avanzaron posiciones.

“El ritmo estaba ahí y hemos hecho un gran fin de semana. Hemos sido competitivos desde el principio y eso es lo que tenemos que hacer”, decía en DAZN Álex Rins después de su caída en Le Mans. En cuanto a su compatriota y compañero de equipo, Joan Mir también se lamentaba: “Fue una caída muy dura mentalmente. En la primera parte de la temporada me he dado cuenta de que tenía potencial, de que la moto funciona y el rendimiento era bueno. Pero no puedo juntar todo para lograr el resultado que esperaba”.

Rins desveló además que tiene una oferta de KTM de cara a la próxima temporada en la que se quedará sin equipo pero lo cierto es que Aprilia también sigue muy de cerca sus pasos. Sigue siendo cuarto en el Mundial a 33 puntos del líder, Quartararo, por lo que aún tiene serias opciones de meterse en la pelea, mientas que Joan Mir lo tiene un poco más complicado ya que es noveno con 56 puntos.