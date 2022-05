Shock total en Moto GP: Marc Márquez habla de su retirada

Marc Márquez sigue siendo uno de los pilotos que más expectación levanta en Moto GP. Pese a que no se encuentra en su mejor momento el múltiple campeón mundial después de todos los problemas que ha sufrido en los últimos tiempos y de que sigue peleando por hacer su Honda más competitiva a cada fin de semana que pasa, el español tiene tras de sí a una gran legión de fans que se desviven por él a cada paso que da.

Y por eso se ha formado tanto revuelo con las últimas declaraciones de Márquez en las que hablaba de su retirada. El español estuvo presente en el programa ‘La Caja’ de DAZN, la televisión que emite el Mundial, y allí hizo un repaso de varios aspectos muy interesantes tanto personales como puramente deportivo y sobre todo habló de su posible retirada del motociclismo. No dijo que fuera a ser inmediata, pero sí que desveló dónde y cómo le gustaría retirarse.

“Han sido diez años en Honda, ocho felices y dos que no lo han sido. Pero es el equipo de mi vida. ¿Por qué no voy a retirarme aquí?”, dijo Marc dejando claro que su prioridad principal, si todo sigue por los cauces previstos, sería la de seguir compitiendo hasta que su cuerpo no de más de sí con la misma escudería. “Tengo la motivación de volver a luchar por el título, pero con este equipo y no con otro. A lo mejor dentro de tres o cuatro años, digo: Falta algo, o al piloto o al equipo”, volvió a señalar acerca de su futuro.

Por lo tanto, de sus palabras se desprende que Marc Márquez está encantado en Honda y que tiene ánimo de superar todos los problemas que le han ido surgiendo en los últimos años para volver a ser un piloto ganador con la escudería con la que lo ha conseguido prácticamente todo en su exitosa carrera deportiva.

Por otra parte, habló de sus ídolos en el motociclismo y destacó dos nombres por encima del resto. Apuntó claramente que era muy fan de Dani Pedrosa cuando corría y por supuesto también tuvo palabras de elogio para el mito Valentino Rossi.