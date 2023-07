Terremoto antes de Silverstone con Acosta y Martín que toca el futuro en KTM, Márquez y Bagnaia

Queda exactamente un mes para que regrese el Mundial de MotoGP, en Silverstone, y las novedades no dejan de impregnar el día a día del paddock, dejando más que una incógnita y otras tantas certezas, que a su vez nos devuelven otras tantas dudas. Una de ellas, quizá la consabida, pero hasta el momento no confirmada, era la promoción de Pedro Acosta en KTM, lo que toca de cerca el futuro de Marc Márquez y Augusto Fernández, pero no solo eso, también se hacen públicas las intenciones de Jorge Martín, que miran directamente al puesto de honor de Francesco Pecco Bagnaia.

El niño prodigio estará en la categoría reina

Francesco Guidotti quiso revelar en GPOne el secreto a voces de la firma austriaca, anunciando que “Acosta seguirá siendo piloto de KTM. Teníamos una opción que podíamos hacer cumplir y claramente la hicimos. Estará en MotoGP, pero a qué equipo irá será una sorpresa”, decía. Esta buena nueva lógicamente tiene implicaciones directas en el equipo y también en los rumores sobre su futuro. Con respecto a lo primero, Brad Binder y Jack Miller son los dos pilotos oficiales de la firma y tienen contrato hasta 2024, de modo que quizá esa ‘sorpresa’ anunciada no haya sentado bien al sudafricano y al australiano, a los que no parece que Acosta vaya a quitarles la moto. Por otro lado, GASGAS tiene un asiento libre en 2024, el que dejaría Augusto Fernández, toda vez que Pol Espargaró también tiene contrato hasta 2024, sin embargo Fernández se ha ganado también un puesto en la máxima categoría puntuando en cada carrera de esta temporada y ‘echarlo’ sería quizá un error a lamentar.

Por otro lado, está el tema de Marc Márquez, que en su caso queda certificado que al hablar de KTM lo haríamos más allá del umbral de 2024, si Honda no le da una moto vencedora y el ocho veces campeón decide romper con ellos y no renovar; en tal caso, ¿podrían compartir sitio en KTM Acosta y Márquez? Es más que posible.

Martín, claro

Jorge Martín, segundo en el campeonato tras Bagnaia (a 35 puntos) ha pasado por el quirófano por un problema en el tobillo, sin embargo estará listo en agosto, en la cita de Silverstone, donde espera seguir presionando al italiano. Pero no solo esta temporada, Martín quiere pelear el título en 2023, para la temporada que viene tener la misma moto que el número 1 de Borgo Panigale. “Tengo la opción de subir al equipo oficial, igual que la tenía el año pasado. La Ducati oficial sigue siendo mi prioridad, quiero poder desarrollar la moto y, al final, es la única opción”, declaraba en Marca.