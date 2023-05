Top secret nefasto sobre Marc Márquez y Bastianini en Le Mans y rajada sin filtro de Quartararo

Las palabras de franca duda de Marc Márquez en el Open Madrid sobre su participación en el Gran Premio de Francia durante el próximo fin de semana, del 12 al 14 de mayo, son un jarro de agua fría para los aficionados al motociclismo en general pero también para Moto GP en particular, ya que el ilerdense sigue siendo un foco mediático crucial en el Mundial, y encima ahora una voz autorizada pone más sombra a este hecho, una que se extiende hasta Enea Bastianini.

Carlo Pernat charló con GPOne y analizó sobre todo el pasado Gran Premio de España en Jerez, donde dejó varios titulares y una reflexión que no invita al optimismo con dos de los teóricos favoritos al título con respecto a la cita gala. Sobre la carrera, el final y el destino del Campeonato del Mundo, Pernat dijo que “Pecco (Bagnaia) ha demostrado que si no pierde la concentración es el más fuerte de todos”.

También analizó la situación de Bastianini, al que puso en duda para Le Mans, muy al hilo de lo que advirtió el mismo italiano sobre coger la forma ya en Italia, en Mugello. Así, a la vez entró en terreno Márquez, argumentando que “Honda está cada vez más en crisis y no espero que Marc regrese pronto”, comentaba, asegurando que sospecha que ni el italiano ni el español están tampoco para la cita francesa.

Fabio Quartararo habla claro

El francés habló claramente sobre sus problemas en el asfalto y enfatizando su desesperación con su situación. Lo reflejó en palabras recogidas por Crash, argumentando que su moto “es fantástica” pero sobre la que no encuentra en carrera una sintonía: “pierdo la parte delantera todo el tiempo cuando me acerco”, se refiere a las motos que le precede. “La moto no gira, el neumático delantero es un desastre”, comentaba. Desesperado, dijo que están buscando cuál es el problema “la aerodinámica, más la temperatura o la presión del neumático delantero”, ya que su moto ahora mismo no le permite adelantar en carrera. El de Yamaha, hoy por hoy, está descartado del título.