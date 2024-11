Valentino Rossi deja claro quién es el número 1 de MotoGP, gran zasca para Marc Márquez

Valentino Rossi, una de las leyendas más grandes del motociclismo, ha dejado claro que, a su juicio, no hay duda de quién es el verdadero número 1 en MotoGP.

En una reciente entrevista en Motosan, el piloto italiano no solo habló de sus planes futuros, sino también de la actualidad del campeonato y la controversial decisión de Ducati de fichar a Marc Márquez para el equipo oficial. Este movimiento, según Rossi, podría generar tensiones, ya que, para él, el líder indiscutible de la categoría sigue siendo su compatriota Pecco Bagnaia.

La transición de Rossi al Mundial de Resistencia

A sus 45 años, Valentino Rossi sigue en activo, pero ahora en un terreno diferente. Después de su retiro de MotoGP, el "Doctor" ha comenzado a competir en el Mundial de Resistencia (WEC), y en 2024, ya participó en varias rondas del GT World Challenge Europe.

Di traverso sulle colline fra la Romagna e le Marche pic.twitter.com/RDxLOWAB4P — Valentino Rossi (@ValeYellow46) October 16, 2024

Aunque disfrutó de la experiencia, su enfoque ahora está en el WEC, donde compite con un equipo oficial en la categoría LMGT3. “Este campeonato es una experiencia nueva para mí”, dijo Rossi, destacando la gran diferencia entre el motociclismo y los coches de resistencia. A pesar de algunos malos resultados, como su abandono en Le Mans, Rossi sigue disfrutando de cada oportunidad para aprender.

La llegada de Marc Márquez a Ducati: una decisión polémica

Una de las declaraciones más contundentes de Rossi en la entrevista fue sobre la decisión de Ducati de fichar a Marc Márquez para 2025. Según Rossi, esta movida no solo sorprendió a muchos, sino que también podría generar fricciones dentro del equipo. “No entendí muy bien esta historia. Pensé que Martín estaría vestido de rojo el año que viene”, explicó. La llegada de Márquez al equipo oficial de Ducati también significa que varios pilotos jóvenes, como Jorge Martín y Enea Bastianini, se verán desplazados.

Rossi no dudó en manifestar que, en su opinión, Pecco Bagnaia sigue siendo el verdadero número 1, y que no necesita la presencia de Márquez para reafirmarlo. “Pecco es dos veces campeón del mundo de MotoGP, y este año vuelve a luchar por una tercera corona”, aseguró Rossi, refiriéndose al piloto de su propia Academia. Para él, Bagnaia no necesita demostrar nada ante Márquez, quien llega al equipo con una gran historia, pero también con una serie de problemas personales y deportivos.

Resentimiento hacia Marc Márquez

El italiano también dejó claro que aún guarda una fuerte opinión sobre Marc Márquez. A lo largo de su carrera, Rossi y Márquez han tenido una relación tensa, marcada por incidentes en pista y diferencias de carácter. "Tengo una opinión firme sobre este personaje y nunca la cambiaré", afirmó, dejando entrever que las disputas del pasado siguen frescas en su memoria.

Para Rossi, la llegada de Márquez al equipo de Ducati representa más que una simple decisión deportiva; es también una muestra de que las jerarquías dentro de MotoGP pueden estar cambiando, algo que no le agrada del todo.