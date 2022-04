Viñales pudo elegir a Quartararo y ahora sufre con Aprilia y Espargaró

No está teniendo suerte últimamente Maverick Viñales en MotoGP. Seguro que en más de una ocasión se ha arrepentido de no haber aceptado pilotar la Yamaha que logró alzarse con el Mundial el año pasado y en su lugar acabar en Aprilia, donde no consigue dar con la tecla para poder sacar el máximo potencial a su moto, al contrario que su compañero de equipo Aleix Espargaró quien actualmente marcha 3º en la clasificación general con 66 puntos a tan solo 3 de distancia del líder Fabio Quartararo; mientras que él marcha 14º.

Tanto le está costando su adaptación a la RS-GP que dentro de poco va a llegar el momento en el que tendrá que decidir si renueva o no y cada vez tiene más dudas:” Decidiré con la cabeza porque ahora ya tengo más personas que dependen de mí, no soy solo yo”, comenta en una entrevista a MarcaMotor, a la par que aconseja a su compañero de equipo que siga el año que viene en la Aprilia dado el alto rendimiento que está obteniendo de la moto.

Pero su situación es diferente, la adaptación no es como la de Aleix y eso puede jugar un papel fundamental en su decisión:” El problema es el intento a una vuelta rápida, no sale fácil. Es la clave. Se necesita tiempo, no viene de un día para otro. Luego, el ritmo lo tengo. Tengo que poner todos mis esfuerzos en lograrlo a una vuelta. Es muy importante salir delante. Hay mucha diferencia entre mi ritmo y mi vuelta rápida”.

Por otro lado, ha comentado las opciones que tiene Aprilia de ganar el Mundial este año a lo que ha respondo lo siguiente:” Aún es pronto. No sé en el lado de Aleix, pero nosotros, como equipo, tenemos que ser más maduros, estar juntos, para mí todo es muy nuevo. Yo me tengo que adaptar rápido a todo y es muy difícil porque solo se consigue con tiempo sobre la moto”. Con la siguiente cita del Mundial de MotoGP pendiente, el GP de Jerez, Maverick Viñales debe dar un paso al frente en un circuito en el que las Aprilia ruedan muy bien y Aleix Espargaró podría volver a ponerse líder del campeonato.