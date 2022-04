Aleix Espargaró triunfa con una Aprilia que era para Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso no está teniendo el regreso esperado a MotoGP. A día de hoy, solo lleva 3 puntos en las 4 carreras que se han disputado, 2 en el GP de Baréin y 1 en el GP de Argentina, y lo más alto que ha podido quedar en una carrera ha sido en la posición 14ª en el circuito de Termas de Río Hondo. Algo inesperado tanto por el piloto como por gran parte de los aficionados teniendo en cuenta la moto que monta la Yamaha M1 del equipo WithU Yamaha RNF Racing, un vehículo al que todo el mundo se ha referido como “fácil de pilotar”, pero no lo está siendo para el italiano.

A Andrea le está costando adaptarse a su nueva moto y es inevitable pensar qué hubiese podido hacer Dovizioso con la Aprilia de Aleix Espargaró, ya que, según informa motosan, le fue ofrecida al italiano:” Hay varios ejemplos que demuestran que se necesita una combinación de cosas para obtener resultados. Si dijeras, por ejemplo, que Maverick no es fuerte, sería una tontería. Es un piloto top, aunque es más lento que Aleix. Esto pasa porque Aleix lleva x años encima de la moto y ha pasado por todas las etapas de desarrollo, desde el momento en que aún no era competitivo hasta el momento en que lo era. Depende mucho de las características de la moto”, afirma en declaraciones a speedweek.

Lo cierto es que la prueba que realizó en marzo de 2021 Andrea Dovizioso con la Aprilia no convenció al italiano y por eso decidió apostar por la Yamaha, la cual también probó en esas fechas, pero no se arrepiente:” No funciona el ‘como Aprilia gana, deberías estar en Arpilia’ ahora. Siempre hay explicaciones para ciertas cosas. Si lo miras desde ese punto de vista es como si ahora mismo estuviera sentado en la moto del campeón del mundo (Quartararo)”.

El tres veces subcampeón del mundo espera poder mejorar sus prestaciones en el próximo GP de Portugal y dejó claro su compromiso con la Yamaha:” Estoy feliz por Aprilia. Hicieron un trabajo particularmente bueno. El rendimiento de la Aprilia me hace feliz por ellos, no lo veo como una decepción para mí y también quiero felicitar a Aleix”, concluía.