Zarco deja claro sus problemas con la Ducati:" me consume mucho"

Johann Zarco habla alto y claro sobre su proceso de adaptación de la nueva Ducati:” Encuentro a Ducati genial y tiene un potencial loco, pero lamentablemente muy difícil de explotar. Todavía no he logrado tener la clave para explotarla. Tengo la capacidad de ir muy rápido pero sin estar realmente cómodo, y esa falta de soltura me consume mucho”, señala el francés en la presentación del GP de París.

El piloto de Pramac Racing marcha 8º en la clasificación general con 31 puntos, a 30 puntos del líder, Enea Bastianini, que casualmente tiene otra Ducati, la de Gresini, y que ganó el pasado GP de Las Américas. Johan Zarco quedó 9º en ese circuito, un puesto por detrás de su compañero de equipo Jorge Martín, quien marcha 10º en la general. Parece que ninguno de los dos está consiguiendo sacar el mejor partido a su moto.

“Mi fase de adaptación a la Ducati es cada vez mejor, porque ya podemos ver respecto al año pasado que este año he evolucionado muchísimo en las fases en las que estaba flojo. Perdía tiempo en frenada, ahora no”, apuntaba Zarco, quien asegura que puede todavía mejorar bastante, pero que si logra adaptarse puede conseguir grandes cosas este año:” En el lado técnico tengo que lograr encontrar esas pequeñas claves para acercarla más a mi estilo”.

“Cuando hablo de facilidad es poder llevar la moto como quieras, poder hacer adelantamientos o diferentes trayectorias cuando sea necesario. Una facilidad general para poder gestionar las carreras y de repente ir y ganar, porque una carrera también requiere gestión”. Comenta sobre su proceso de adaptación el francés.

Al ser preguntado sobre el proceso que está llevando a cabo con la misma moto su compañero Jorge Martín ha apuntado lo siguiente:” cada vez me doy más cuenta de que los pilotos de 20 o 30 años no piensas lo mismos. Los de 20 son más capaces de superarse a sí mismo o de asumir ciertos riesgos, mientras que con 30 años de experiencia a veces significa que no quiere arriesgar, te pones un freno, puede que por eso la adaptación o los resultados estén tardando en llegar”.

El siguiente GP tendrá lugar en su tierra natal, en París, y con él dará comienzo el tour por Europa, donde aparentemente la experiencia en sus circuitos es un plus muy a tener en cuenta. Veremos hasta donde llega este año Zarco.