Zarco no puede evitar reírse de Acosta y de su multa de 1.500 euros

Johann Zarco, piloto de Honda, ha tenido una divertida reacción tras un incidente ocurrido en el Gran Premio de Malasia, en el que Pedro Acosta, el joven talento de KTM, se vio involucrado en una situación que provocó una multa económica de 1.500 euros.

A pesar de la gravedad de la sanción, Zarco no ha podido evitar bromear sobre el incidente, dejando claro que el novato Acosta está aprendiendo las lecciones de la MotoGP de una manera algo traviesa.

Durante las prácticas de clasificación en el GP de Malasia, Johann Zarco intentó seguir a Acosta en los momentos posteriores a su salida de los boxes. Como es habitual en MotoGP, los pilotos buscan el ritmo de otros competidores para mejorar su tiempo de vuelta, pero Zarco rápidamente se dio cuenta de que Acosta estaba mucho más rápido de lo que esperaba. La sorpresa de Zarco no fue solo la velocidad del murciano, sino que este desapareció de su vista tras pasar por el pit lane.

