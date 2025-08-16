646 CV de potencia, firmado por Mercedes y un precio que no te vas a creer

¿Puede un Smart acabar siendo un superdeportivo? La primera respuesta que viene a la cabeza es que no, pero Brabus, la compañía de tunning de alto rendimiendo preferida del grupo Mercedes, nos ha hecho cambiar de idea: si pasa por sus instalaciones de Bottrop, en la región del Ruhr, hasta un Smart se puede convertir en una bestia de casi 700 CV que, además, llega este mes con una oferta especial.

646 CV y dos motores

El vehículo en cuestión es el Smart 5 Brabus, un SUV 100% eléctrico que, después de pasar por las manos de los preparadores de Brabus, desarrolla 646 CV y ofrece 740 Nm de par. Por supuesto, está equipado hasta arriba y ofrece un maletero que para sí quisieran muchos SUV convencionales: 630 litros.

El coche dispone de dos motores, uno por eje y acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos, ofreciendo una velocidad punta inédita para un eléctrico: 210 CV. La batería que equipa tiene una capacidad neta de 94 kWh (más del doble que la que ofrece el C3 Aircross eléctrico de acceso) y carga hasta el 80% en 18 minutos. La autonomía es de 540 km. En cuanto a equipamiento, el coche llega muy completo: llantas de 21 pulgadas, faros LED, todo tipo de ayudas a la conducción, control de crucero adaptativo, apertura eléctrica del portón trasero, climatizador bi-zona, techo panorámico y dos pantallas de 13 pulgadas: una central desde la que se controla el coche y otra idéntica para el acompañante

La oferta

De salida, el precio del Smart 5 Brabus es de 63.850 euros, pero esa cantidad se tiene que pagar sólo si te lo llevas al contado y no te beneficias de los descuentos que aplica la marca y de las ayudas públicas en vigor, porque no olvidemos que este superdeportivo es un coche eléctrico. Beneficándote de todo eso, puedes llegar a llevarte una unidad por 48.000 euros, un precio que cambia mucho las cosas. ¿Qué prefieres? ¿Un animal salido de los talleres de Brabus o un coche como el de tu vecino? Decide, porque la oferta no pasará del verano.