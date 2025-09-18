Alemán como BMW y deportivo como los M, pero mucho más barato

Opel, como en otras épocas de su ya larga historia, tiene ahora un deportivo con mayúsculas en su cartera de modelos. Es, eso sí, un SUV pequeño y, además es eléctrico, aunque los puristas prefieren definirlo como un hot-hach. Se trata, en concreto, del Opel Mokka GSE.

Las características del coche

Como sus hermanos de gama, el Opel Mokka GSE mide 4,15 metros de largo, alcanza el 1,53 de alto y ofrece un maletero de 310 litros, pero las semejanzas acaban ahí: el coche cuenta con una decoración específica inspirada en los rallies, luce en su frontal una gran toma de aire negro brillante que se extiende a todo lo ancho de la parrilla y camina sobre unas llantas de 20 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport EV de 225/40. Las pinzas de freno, de cuatro pistones, están pintadas en amarillo

En el interior, los ingenieros y diseñadores de Opel han instalado una enorme pantalla táctil para el sistema multimedia que ofrece interesantes informaciones de rendimiento, valores de aceleración y hasta un medidor de fuerza G que se combina con diferentes datos de gestión de la batería y la energía que acumula.

El equipamiento del coche es muy completo y encontramos tapicería en Alcántara, volante aplanado en la parte superior e inferior, pedales de aluminio, faros inteligentes Lux Matrix, asientos delanteros con calefacción y todas las ayudas a la conducción imaginables.

Motores y precios

El Mokka Electric GSE cuenta con un motor de 280 CV asociado a una batería de 54 kWh que ofrece una autonomía de 336 km. El coche acelera hasta los 100 km/h en 5,9 segundos y la velocidad máxima es de 200 kilómetros por hora, lo que le convierte en el modelo más rápido de entre los eléctricos de Opel. Tiene poco que envidiar a los M de BMW, pero cuesta mucho menos.

El coche está a la venta en España, sin descuentos ni ayudas, por 47.300 euros, aunque las ayudas públicas vigentes y los descuentos que aplica la marca este verano pueden llegar a permitir que te puedas hacer con un Opel Mokka GSE por unos 12.000 euros menos si eres hábil negociando y no te pierdes en los vericuetos del Plan Moves III.