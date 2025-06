Algunos creen que este Seat está obsoleto, otros lo ven como una oportunidad

¿Te convence el Arona? Seguramente no sea tu coche soñado ni de lejos, pero este pequeño todocamino que no deja de ser un Ibiza sobreelevado, cerró 2024 con más de 20.000 unidades vendidas y ocupando el sexto lugar en la lista de modelos más vendidos ¿Convence su línea? ¿Convencen sus motorizaciones a pesar de estar disponible sólo con propulsores de gasolina? Pues probablemente, ni una cosa ni la otra, porque lo que de verdad seduce de este pequeño Seat es su precio: con descuentos, la versión de acceso se queda este mes en 19.408 euros tras aplicar según el portal de ofertas quecochemecompro los incentivos máximos que ofrece la marca. Es, sin duda, un precio más que interesante para quienes, todavía, creen que lo de los híbridos y los eléctricos no va con ellos.

El Arona, que se lanzó en otoño de 2017 y se rediseñó levemente en 2021, volverá a actualizarse este año, pero hasta que eso ocurra destaca como una de las opciones más inteligentes del mercado si lo que buscas es un coche no muy grande, con consumos aceptables y buena habilitabilidad y espacio de carga. El coche mide 4,13 metros de largo y 1,53 de ancho, lo que hace de él un B-SUV de manual. Tiene, sin embargo, una ventaja que le hace destacar frente a sus rivales: el maletero dispone de 400 litros de capacidad.

Las motorizaciones y versiones disponibles del SUV pequeño de Seat

De momento, el Seat Arona está disponible sólo con propulsores térmicos de gasolina. La versión de acceso, de 95 CV, monta un TSI 1.0 de 95 CV y, ya por encima, tenemos otro propulsor idéntico, pero con 115 CV. Por encima, queda el TSI 1.5 de 150 CV. Los acabados disponibles son tres (Style, Experience y FR) y se pueden asociar a diferentes packs de opciones. Así, para el Style se puede escoger entre la Special Edition -la versión de acceso- y los packs XL o XM. El acabado Experience dispone también de dos subversiones y el FR, el top de gama, llega con otras tres: XM, Special Edition y FR 75 aniversario.

Los cambios, eso sí, son estéticos y añaden deportividad en forma de taloneras, barras de techo o asientos de competición y comodidades diversas como asistentes a la conducción o navegador integrado. Con todos los extras, el humilde Arona escala hasta los 32.720 euros del FR 75 aniversario, un precio sin duda demasiado alto para un B-SUV de marca generalista.

El mismo problema que todos los Seat

El Arona, si aún convence, es por precio y habitabilidad, pero la aparición de todocaminos eléctricos de su mismo segmento como el Renault 4 van, sin duda, a complicarle las cosas. No consume demasiado, ya que ni siquiera el 150 CV pasa de los 6 litros a los 100, pero tiene los mismos problemas que el resto de vehículos Seat: le falta ese plus de atractivo que si ofrecen, por ejemplo, los Cupra.

Como opción económica y sobradamente testada, el Seat Arona aguanta bien, pero tal hecho beneficia sólo a las versiones de acceso. Las más exclusivas, sin duda, lo tienen difícil frente a otros competidores. Si Volkswagen jugase de verdad a favor de la marca de Martorell, haría tiempo que había equipado al Arona con propulsores eléctricos, pero no es así. El tiempo dirá, pero cuando lo mejor que se puede decir de un coche es que es asequible, su futuro se complica.