Amenaza seria en España para el Tesla Model Y, viene de Francia

Sorpresa este mes en el Top 100 de coches eléctricos más vendidos en lo que va de año: El Tesla Model 3, con 5.691 unidades sigue en cabeza y, ya a mucha distancia, el Kia EV3 se aposenta con 3.682 matriculaciones en la segunda plaza. Justo detrás, tercero, figura otro Tesla, el Model Y, con 3.570 ventas; pero, justo en la plaza inmediatamente inferior del ranking (la cuarta) aparece un coche, pequeño si se quiere, que inquieta y mucho a Elon Musk y su todopoderosa Tesla. Hablamos, en concreto, del Renault 5 E-Tech, que supera ya las 3.000 unidades vendidas en este 2025 (3.017 al finalizar agosto) y podría, si la tendencia no cambia, arrebatar el tercer puesto del Top 100 a Tesla.

Las características del coche

El Renault 5 E-Tech mide 3,92 metros de largo y 1,49 de alto, alcanza el 1,77 de anchura y ofrece un maletero de 277 litros. Llega con diferentes opciones de motorización, siendo la más sencilla un 95 CV asociado a una batería de 40 kWh que brinda 310 km de autonomía. Por encima, encontramos otras dos combinaciones: un 122 CV vinculado a la misma batería de 40 kWh que alcanza una autonomía de 312 km y un 150 CV vinculado a una batería de 52 kWh en el que la autonomía alcanza los 410 km.

Los acabados disponibles son cinco: Five (el de acceso), Evolution, Techno, Iconic y el exclusivo Roland Garros. De serie, todos incorporan iluminación LED, ayudas a la conducción como la alerta de cambio de carril, el lectro de señales o el sensor de parking trasero, espejos térmicos e instrumentación digital. Su gran argumento de venta, con todo, no es otro que el mismo que el del Renault 4, el New Beetle o el Grande Panda: la nostalgia. Y contra eso, Tesla puede hacer muy poco.

Los precios

El Renault 5 E-Tech está disponible en su versión de acceso por 24.484 euros que, con ayudas y descuentos de la marca, se convierten en 16.971. Quien quiera beneficiarse de este precio deberá, eso sí, conformarse con la versión de 95 Cv. Si se busca más autonomía, se puede optar por el acabado Techno con batería de 52 kWh. El precio sibe entonces hasta los 32.484 euros, pero se queda con ayudas públicas y descuentos de Renault en unos 25.000.