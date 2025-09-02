Renault confirma el final: adiós a un clásico de los años 90

Se acabó: si te quieres comprar un Renault Megane nuevo, tendrá que ser térmico. La marca del rombo excluye la versión de gasolina de la sexta generación de este histórico compacto cuya quinta versión se presentó en el año 2021 también sólo con variante eléctrica. ¿Por qué? Pues porque para eso, para cubrir ese nicho, la marca del rombo tiene ya al Renault Symbioz, un más que digno reemplazo.

¿Y en 2026?

En 2026 no llegará la sexta generación del coche, pero si se actualizará la versión eléctrica del compacto con un lavado de cara que le permitirá afrontar con garantías el resto de su vida comercial. No volveremos, por tanto a ver ningún Renault Megane con motor diesel o de gasolina circulando por las carreteras europeas. La decisión es ciertamente arriesgaga porque, de momento, el Megane eléctrico no se ha colado ni un solo mes en el top 10 europeo de coches eléctricos más vendidos.

En 2024, sus ventas alcanzaron las 31.445 unidades y en este 2025 (al acabar junio) pasabn por muy poco las 10.000 unidades (fueron 10.082). El dato permite vaticinar que no se venderán en este 2025 más de 25.000 Megane eléctricos. ¿Cuál es la razón? Precio y autonomía: La versión más barata, que monta un 130 CV asociado a una batería de 42 kWh que brinda 315 km de autonomía, se queda (descuentos y ayudas incluidas) en 26.000 euros. Quien quiera más autonomía (e igual potencia) debe optar por un 130 CV vinculado a una batería de 63 kWh y pagar 33.000 euros. En ese caso, con una sola carga se pueden recorrer 470 km. El coche, eso sí, es bonito: un elegante compacto de 4,21 metros con maletero de 440 litros y 1,50 de alto.

La sexta generación en 2029

Para ver la nueva generación del coche, habrá que esperar todavía. Como pronto, llegará en 2029 y se construirá con una arquitectura de 800 voltios que permitirá recargas ultra-rápidas. El diseño será rompedor y se inspirará en el Renault Embleme, el concept car que la marca francesa prepara para sustituir a la berlina Talisman, su coche franquicia hasta hace bien poco.