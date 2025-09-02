Así cambia el Toyota C-HR 2026, el SUV japonés que ya era líder de ventas y ahora quiere más

De entre todos los coches que Toyota tiene en cartera, hay uno que destaca sobre el resto por prestaciones, ventas y línea. Es el Toyota C-HR, un coche disponible con motores HEV (la especialidad de la marca japonesa, que confía en los eléctricos puros lo justo) y PHEV. Ahora, cuando falta poco para que este 2025 finalice, el gigante nipón va a lanzar la nueva versión de este SUV coupé de aires deportivos que lleva colocadas más de 12.500 unidades en lo que va de año en España.

Las novedades

Como en las actualizaciones del resto de modelos, Toyota piensa incluir en esta nueva edición del C-HR las más avanzadas tencologías de seguridad y ayuda a la conducción. Todas ellas se amparan en el paquete de soluciones Toyota Safety Sense. Entre las incluidas figuran el sistema precolición, el control de crucero adaptativo inteligente, el sistema de frenado de emergencia, el dispositivo de mitigación de impactos a baja velocidad y, entre otros, el sistema de asistencia proactiva a la conducción con frenada de emergenica o el dispositivo de vigilancia de ángulo muerto.

En lo estético, habrá pocas variaciones: en la tapicería, se mantienen las costuras en rojo de la versión deportiva GR y, en toda la gama, las pinturas disponibles se amplía con colores como el gris tormenta o el azul oscuro. En la versión GR, el techo podrá ser de color negro, contrastado con el tono elegido. El coche se sigue controlando con un cuadro digital de 12,3 pulgadas y el sistema multimedia, con el dispositivo Toyota Smart Connect.

Motores y precios

No hay cambios: se mantienen los híbridos de quinta generación incluyendo propulsores HEV de 140 CV con tracción delantera y, también, los 2.0 HEV de 196 CV de tracción total, que en países como Polonia rebaja su potencia hasta los 180 CV. El más potente es un PHEV, de 223 CV y con una autonomía que se espera supere los 100 km para que los compradores puedan optar a las máximas ayudas del MOVES III.

De momento, no hay datos sobre precios, pero sí que tenemos ya fechas. Así, las primeras unidades del nuevo C-HR podrían llegar a los concesionarios antes incluso del final de este año. Seguiremos atentos.