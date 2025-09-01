Tiene fecha de caducidad, pero es de lo de mejor de Toyota y ahora es una ganga

Llevarse hasta el garaje de casa un Toyota RAV4 siempre es una garantía: consigues, por un precio que no pasa de los 40.000 euros, un SUV grande, fiable, idóneo para público familiar y, además, con motor HEV, lo que reduce notablemente el consumo. Si a todo eso le añades una oferta tan especial como la que este mes presenta la marca japonesa para el acabado Advance (intermedio) del coche, no quedan excusas. ¿Por qué lo hacen? Porque están a punto de lanzar la nueva generación del vehículo.

El acabado Advance

El acabado Advance, protagonista de la oferta, está inmediatamente por encima del acabado de acceso y se ofrece con motor HEV de gasolina con 218 CV y 221 de par máximo. Consume 5,7 litros cada 100 km y este mes llega con 3.500 euros de descuento sobre su precio base, fijado por el gigante japonés de la automoción que es Toyota en 43.122 euros. Así, y con esta bonificación que fija la marca, el coche queda a a disposición por 39.629 euros.

De serie, las versiones Advance incluyen llantas de aleación de 18 pulgadas, sistemas de iluminación LED con control inteligente, barras de techo, espejos interior con función antideslumbramiento, retrovisores ajustables y calefactables y todas las ayudas a la conducción que puedas imaginar. Ni siquiera falta el sistema de seguridad de precolisión con detección de peatones y ciclistas o el sistema de llamada de emergencia e-Call. Toyota, de nuevo, acierta.

Un motor fiable

El HEV autorrecargable que incluye el coche está ofrmado por un motor de gasolina y un pequeño motor eléctrico con una batería asociada de 1,6 kWh que permite al coche lucir el distintivo ECO. La caja de cambios es automática y el sistema de tracción, delantero. Acelera hasta 100 km/h en 8,4 segundos y la velocidad máxima está fijada en 180 kilómetros por hora. Sin duda, una opción excelente para hacerse con un coche que nunca defrauda. Los cambios de generación siempre abren oportunidades y, en este caso concreto, Toyota está poniendo una muy interesante al alcance de todos los que buscan un SUV de los que no defraudan jamás.