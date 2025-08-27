Así es el Ford Kuga más especial: deportivo, exclusivo y con un detalle de lujo

Va camino ya de los veinte años en los concesionarios (se lanzó en 2007) y, pese a ello, sigue siendo una de las referencias más sólidas de Ford en el siempre competido segmento SUV.

En ventas y en lo que va de año, sólo le supera el todocamino B Ford Puma, y no por mucho: Mientras que el Kuga lleva colocadas 7.132 unidades en lo que llevamos de año en España, los comerciales de la marca han conseguido matricular 7.336 Ford Puma. El Explorer (383), el Capri (233) y el Mustang Mach e (102) quedan a años luz y, si Ford aguanta, es gracias al Puma y al Kuga. Ahora, para darle un nuevo empujón a su C-SUV, la marca del óvalo presenta una nueva edición limitada del coche: se llama Sound Edition.

¿Cómo es?

En sí, la versión Sound Edition del Ford Kuga no es más que una variante del acabado top de gama (ST-Line X) a la que se le añade un equipo de sonido Bang&Olufsen de 700 vatios con altavoces midwoofer que se combinan con tweeters y woofers traseros independientes.

Hay más detalles, por supuesto, pero lo principal es el equipo y, quizá también, las exclusivas llantas de aleación en acabado Magnetite o los asientos delanteros en tejido Ebony ajustables en 18 posiciones.

Precios y motores

La versión Sound Edition del Ford Kuga se presenta con diferentes motorizaciones. La más sencilla es un 1.5 MHEV de gasolina con 150 CV y, ya por encima, encontramos una versión HEV de 180 CV con tracción a las cuatro ruedas y 183 CV de potencia. El motor top de gama es un PHEV de 243 CV que homologa una autonomía eléctrica máxima de 69 kilómetros.

Quizá parezca poco, pero basta para lucir la etiqueta 0 emisiones en el parabrisas, aunque no para obtener las máximas ayudas del MOVES III. Sin descuentos, el 150 CV MHEV sale por 44.201 euros, el HEV se va hasta los 49.583 y el PHEV escala hasta los 51.183. Si eres de los que disfrutan de la música cuando conducen, el Kuga Sound Edition es lo que necesitas.