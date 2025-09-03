Así llega el Omoda 5 híbrido, con tecnología y precio que ponen en apuros tanto a Dacia como a Toyota

La irrupción de marcas chinas en los mercados europeos ha convulsionado el panorama. Fabricantes como SAIC, BYD o Chery eran completos desconocidos hasta hace muy poco y hoy son protagonistas de la actualidad informativa del motor con lanzamientos constantes. BYD, por ejemplo, es uno de los principales fabricantes en volumen de todo el mundo y Chery, aunque en España venda con marcas secundarias como Omoda, Jaecoo o, incluso Ebro, está a punto de solucionar uno de los principales problemas de su exitoso Omoda 5. ¿Cómo? Pues con una versión HEV. Ése es, precisamente, el plan de Chery para complicar la vida a Dacia y a Toyota.

¿Cómo es el coche?

Chery nos presenta su Omoda 5 con una longitud de 4,4 metros y 370 litros de maletero, cifras que lo convierten en un coche idóneo para familias y muy capaz y cómodo para viajes largos, pero hay una pega importante hasta ahora: su propulsor de 1.6 de gasolina con 147 CV consume (teóricamente) 7 litros cada 100 km, cifra que se antoja disparatada para niveles de exigencia como los actuales.

Así, y con el objetivo de competir de igual a igual con vehículos como el RAV4 de Toyota o el Duster y el Bigster de Dacia, Chery ha anunciado ya para este mismo otoño una ampliación de la oferta de motores disponibles para su Omoda 5, que hoy se vende sólo con propulsores eléctricos o térmicos. Desde este último trimestre de 2025, se incluirá en la gama una versión HEV del coche que, por supuesto, lucirá la etiqueta ECO y ofrecerá 204 CV.

Consumos y precios

Sobre precio no hay ningún dato concreto todavía excepto el precio (29.900 euros) que tendrá en Polonia. El consumo, según la marca, no pasará de seis litros cada 100 km y la autonomía rondará los 1.000 km con un solo depósito. El motor que equipará el coche no va a ser el mismo que monta el Ebro S400 de 211 CV que también fabrica Chery, pero se le parecerá mucho. Y ese coche, en consumo mixto, baja incluso de los 5 litros cada 100 km. Chery, parece, ha hecho los deberes con su elegante SUV coupé. Este otoño tendremos la respuesta en los diferentes concesionarios que la marca tiene repartidos por España.