Audi Q3 Sportback, cambio radical en 2026, no lo vas a reconocer

Ya sabíamos todo sobre la versión convencional de la nueva generación del Audi Q3, uno de los SUV compactos más fiables del mercado y, ahora, con el verano ya despidiéndose, los de Ingolstadt han presentado la versión que faltaba: la Sportback. No defraudan.

Mismo lenguaje de diseño

El lenguaje de diseño es el mismo que el de la nueva generación de la versión clásica del coche. De nuevo, los faros –muy afilados y, por ello, muy protagonistas- son lo que más destaca. Utilizan, por supuesto, la tecnología Matrix LED y cuentan hasta con seis firmas luminosas distintas.

El frontal, desde los fros a la gran parrilla singleframe del radiador, comparte casi todo con el del Q3 convencional. De hecho, son coches hermanos hasta que se llega al pilar central, porque es allí donde empiezan las diferencias. El techo, con una leve inclinación, anuncia un espléndido portón trasero eléctrico con llamativos pilotos divididos en dos secciones y unidos por una fina y muy bien diseñada barra luminosa. El puesto de conducción también es el mismo que el del nuevo Q3 ya visto, con las mismas pantallas de 11,9 pulgadas para el cuadro de instrumentos y de 12,8 para el sistema multimedia. Todas las ayudas a la conducción que de puedas imaginar están disponibles, pero destaca uno: por primera vez, un Q3 Sportback incorpora asistente de emergencia, un sistema capaz de llevar el SUV al arcén si el conductor no responde. Estrena, igualmente, un asistente de marcha atrás.

Los motores

Audi ofrece su Q3 Sportback con propulsores diesel, de gasolina y PHEV. Si escoges la primera opción, sólo puedes optar por un 2.0 TDI de 150 CV y, si prefieres propulsión de gasolina, puedes escoger entre un 1.5 TFSI de 150 CV, un 2.0 TFSI de 204 CV u otro 2.0 TFSI, éste de 265 CV. La versión PHEV, de 272 CV, incluye batería de 19,7 kWh que brinda 119 km de autonomía y permite que el comprador se beneficie de las máximas ayudas del plan Moves III. De momento, en España sólo están a la venta el TFSI de 150 CV, que cuesta 48.490 euros, y el PHEV de 272 CV, que sale sin ayudas por 57.990.