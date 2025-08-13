Si buscas un coche diésel, Audi tiene el más vendido ahora en España

¿Quién dice que en España los coches diesel no tienen salida? El empuje de los PHEV y los eléctricos está siendo menor de lo que se pensaba hace unos años y los vehículos con motor de gasóleo no desaparecen ni de los catálogos de las marcas ni de los concesionarios. Este mes de julio, el que mejor se ha vendido ha sido el Audi Q3.

En total, y durante julio de este año, 525 conductores han decidido llevarse hasta el garaje de su casa una unidad del SUV compacto de la marca de Ingolstadt. Es, sin duda, una buena noticia para el Grupo Volkswagen.

Copando el Top 10

No es sin embargo un motivo de alegría aislado: Volkswagen coloca hasta ocho referencias de marcas de su grupo en el Top 10 de coches diesel más vendidos durante el séptimo mes de este año. Así, y justo detrás del Audi Q3, aparece el Seat León, con 440 unidades vendidas este mes de julio. En tercer lugar encontramos un Volkswagen, el T-Roc, que convenció el mes pasado a 419 conductores. Cuarto se posiciona el Skoda Karoq, con las mismas ventas que el T-Roc.

El dominio del Grupo Volkswagen en el mercado de los diesel lo confirman otras cuatro referencias, posicionadas, respectivamente, en los puestos 6 (Volkswagen Tiguan con 292 unidades matriculadas en julio), 8 (Volkswagen Golf, 250 unidades), 9 (Audi A3, 242 unidades) y 10 (Skoda Octavia, 190 unidades). Sólo dos coches no fabricados por el Grupo Volkswagen se asoman al Top 10 diesel de julio: son el Mercedes GLA (séptimo, con 268 unidades vendidas) y el Skoda Octavia (décimo, con 190)

¿Qué ofrece el Audi Q3?

El Audi Q3 estrena generación este año y es un SUV de 4,5 metros de largo y 1,6 de alto con un maletero de casi 490 litros. En su versión diesel, monta un 150 CV 2.0 en la versión más sencilla y un 193 CV Quattro en la más capaz. Sin descuentos, te puedes llevar una unidad al garaje de casa por unos 45.000 euros. Las unidades vendidas en julio son, mayoritariamente, de la generación anterior, no de la recién lanzada.