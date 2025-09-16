BMW consigue el primer eléctrico que será como conducir un gasolina

De los eléctricos, y mucho más si han de circular en países como el nuestro donde por la noche los cargadores de las gasolineras que cierran no funcionan, se dice siempre que su mayor problema es si limitada autonomía y que, por esa razón, España es un país en el que interesan más los híbridos, que son coches capaces de ofrecer en los casos de los últimos modelos autonomías de hasta más de 1.200 km.

BMW, que empezó hace años en el mercado de los EV con una plataforma específica para sus coches eléctricos, ha decidido cambiar de estrategia y, desde ahora, va a montar todos sus coches, independientemente del sistema de propulsión que usen, sobre una misma plataforma y con un mismo estilo. El primer ejemplo es el BMW iX3.

¿Cómo es el coche?

De entrada, sorprende por su diseño, muy alejado del de los modelos actuales de BMW. En el frontar destaca una pieza de color negro brillante que aloja los faros, separados por lingotes colocados en ángulo de 45º. Se vuelve además a la estética propia de los modelos que la marca lanzó en los años 80, caracterizados por una estrecha parrilla ovoide. En este caso, además, puede estar iluminada.

El coche, además, es más grande que el actual iX3 y alcanza los 4,78 metros de largo y el 1,89 de ancho. La altura se queda en 1,63 y la generosa batalla de casi tres metros (2,89) permite disponer de un muy cómodo habitáculo. El maletero principal alcanza los 520 litros si no abatimos la segunda fila de asientos (si lo haces, llega a 1.750). Delante, un segundo maletero, ofrece 58 litros adicionales. Dentro, hay más novedades y, en lugar del clásico cuadro de instrumentos tras el volante, se instala uno en la base del parabrisas sobre una película de color negro que muestra toda la información. La pantalla táctil de la consola central alcanza las 17,9 pulgadas. Las llantas que calza el coche son de 19 pulgadas y al coche no le falta ninguna de las ayudas a la conducción y sistemas de seguridad que puedas imaginarte.

Motores

El coche de BMW llegará a los concesionarios de inicio con una potencia máxima de 469 CV y un par de 645 Nm. El motor se asocia a una batería de 113,4 kWh que brinda una autonomía de 800 km, casi la misma que ofrecen la mayoría de híbridos. En 20 minutos recupera un 70% de la carga si utilizas un sistema ultrarápido. La capacidad de recarga es excelente y, tanto es así que, en situaciones límite y con la batería por debajo del 5%, el coche puede recuperar en diez minutos más de un 50% de la carga si se emplea el cargador adecuado. El vehículo llegará también en versiones PHEV y diesel, pero BMW considera prioritario el éxito de este eléctrico, que se lanzará en otoño. Veremos las primeras unidades circulando a finales de año.