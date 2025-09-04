El familiar más rápido y exclusivo de BMW llega a España en edición limitada

¿Dispones de 200.000 euros, tienes familia y quieres un coche para llevártelos a todos de viaje sin renunciar a tu sueño de conducir un deportivo de los de verdad? Si la respuesta a esta larguísima pregunta es sí, BMW tiene una respuesta para ti: se llama BMW M3 CS Touring.

Sólo 50 unidades

Si ya te has decidido, vas a tener que correr, porque la marca bávara ha limitado el número de unidades que se venderán en España. En concreto, sólo van a ser 50 y el precio asusta. Serán, y así lo ha anunciado ya BMW, 196.150 euros.

A cambio, te vas a llevar un coche con un motor 3.0 TwinPower Turbo de seis cilindros en línea que eleva la presión del turbo hasta 2,1 bares. La potencia alcanza los 550 CV y el par máximo (que se logra entre 2.750 y 5.950 rpm) se queda en 650 Nm. El coche incluye detalles exclusivos como llantas de aleación forjadas de 19 pulgadas delante y 20 pulgadas detrás y piezas como los paneles del capó, las tomas de aire del paragolpes delantero o las carcasas de los retrovisores fabricadas en fibra de carbono para aligerar el peso del coche.

300 kilómetros por hora como velocidad máxima

El nuevo familiar deportivo de BMW es una bestia que devora asfalto circulando, si te atreves, a 300 km/h (hazlo en un circuito). Pasa de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos e incluye un singular paquete de conducción denominado M que ha permitido retocar los soportes del motor, potenciar los frenos, reconfigurar el control de estabilidad y la suspensión adaptativa. También se ha modificado el diferencial activo M trasero y la dirección progresiva. De serie, se ofrecen de serie neumáticos de circuito y, opcionalmente, otros convencionales. En BMW saben que su M3 CS Touring no es para cualquiera, pero tienen claro también que el prestigio del que disfrutan se construye gracias a incluir en su gama de coches vehículos como esta verdadera bestia de competición. Si puedes, no lo dudes: hazte con una y disfruta del placer de conducir con mayúsculas.