BMW prepara su propio Mercedes Clase G

No es el segmento que más ventas registra, pero todas las marcas quieren estar representadas en él y, por eso, la bávara BMW quiere entrar. Nos referimos, por supuesto, al nicho de los todoterrenos de lujo, en el que hoy dominan Mercedes, con su Clase G, y Land Rover, con el Defender y el Range Rover Sport. BMW quiere ahora su parte de ese pastel, exiguo si se quiere, pero significativo en términos de imagen y proyección.

De momento, X10

No hay nombre oficial, pero del intento circulan ya algunas imágenes creadas con IA y, también, un nombre: BMW X10. Seguramente no se acabe llamando así, pero lo indiscutible es que va a tener poco que ver con el X3, el X5 o el X7. Hablamos de un todoterreno con chasis de largueros y travesaños que se desarrollará sobre la plataforma del BMW X5.

Será un 4x4 de formas cuadradas similar al Clase G de Mercedes pero, claro, con la parrilla que identifica a la marca bávara y sus habituales recursos. Hasta 2029, nadie cuenta con verlo ni en calles ni en concesionarios. Antes, eso sí, es bastante posible que el fabricante alemán lance algún prototipo o, incluso, que se descurban algunas fotos espía como quien no quiere la cosa. Hoy por hoy, eso sí, sólo hay una declaración de intenciones.

Competencia

El anuncio es casi paralelo al que ha realizado Volkswagen, que trabaja también en un todoterreno junto a la marca estadounidense Rivian. El objetivo de los de Wolfsburg es lanzar el coche bajo la marca Audi. ¿Será un superventas? No, evidentemente, que no, pero nadie desarrolla este tipo de coches para vender muchas unidades.

Del mismo modo que Volkswagen se apoya en Rivian, BMW parece tener ya un socio para este desarrollo y ese no es otro que Ineos, marca que dispone de un modelo (Grenadier) con un chasis idéntico al que BMW quiere para su nuevo vehículo. Sobre motorización, no hay datos, pero está claro que BMW ofrecerá varios sistemas de propulsión entre los que se contarán motores PHEV y eléctricos. Para descubrir qué preparan, hay que esperar cuatro años.