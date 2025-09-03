BYD soluciona el punto débil del Atto 2 y se convierte en el SUV eléctrico barato

Lleva medio año a la venta en España y detaca por precio, prestaciones y hasta por diseño; pero tiene (o tenía) un problema: su autonomía, que no pasa de los 312 km. Ahora, la marca que lo fabrica ha decidido solucionarlo. ¿Cómo? Pues muy sencillo: lanzando una versión que ofrecerá más de 400 km de autonomía. Según la marca, estará disponible antes de fin de año y, con ella, BYD espera que su Atto 2 pueda competir de igual a igual con el Kia EV3, el Peugeot E-2008 o el Renault 4.

¿Qué cambiará?

Las medidas seguirán siendo las mismas: 4,31 metros de largo, 1,67 de alto, 400 litros de maletero y 1,5 toneladas de peso, pero bajo el capó cambiará todo. El fabricante chino tiene previsto ofrecer una nueva solución de propulsión en la que el coche alcanzará los 204 CV. El vehículo seguirá siendo de tracción delantera (la marca descarta una versión 4WD de momento) y contará con una batería de 58 kWh que puede llegar a ofrece 470 km de autonomía en ciclo urbano.

Los acabados seguirán siendo los mismos: Active y Boost y el coche, como ocurre ahora seguirá vendiéndose equipadísimo: no le faltarán ninguna de las ayudas a la conducción que se están convirtiendo ya en imprescindibles y, por dentro, nada te hará recordar que estás ante un vehículo fabricado fuera de Europa. En BYD hacen todo a lo grande.

Fechas y precios

BYD no piensa tardar mucho en lanzar la nueva versión del coche y empezará a estar disponible durante el último trimestre del año, primero en catálogo y luego en concesionarios. Sobre los precios, no hay datos concretos, pero no quedará muy lejos de los 31.990 euros (17.990 con ayudas públicas y descuentos de la marca) que pide hoy BYD por su modelo top de gama, el BYD Atto 2 Boost. La marca sigue con la misma estrategia: ofrecer más por mucho menos. Seguro que el coche cuesta menos de 20.000 euros. Un precio muy posible, con descuentos y ayudas, sería 19.990. Hoy, el importe que separa el BYD Atto 2 de acceso (a la venta por 15.990 euros) del top de gama es, precisamente, 2.000 euros.