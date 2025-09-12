Competencia china pone en aprietos al Toyota RAV4 y Mitsubishi Outlander

Chery espera mucho de su marca Omoda tanto en Europa como en Asia y, por esto, avanza con paso firme en la presentación de nuevos modelos. En Asia, ya se conocen las especificaciones del Omoda 7, un SUV de más de 4,5 metros que se presentó en la última edición del Salón del Automóvil de Shanghái y cuya versión europea está casi lista.

Las características

El Omoda 7 es un SUV similar en sus líneas al BMW X2 y el Range Rover Velar, ya que el techo baja a partir de los montantes centrales de la carrocería y hacia los posteriores, danto a la luneta trasera un estilo envolvente. El coche mide 4,66 metros de largo, alcanza el 1,87 de anchura y llega hasta el 1,67 de alto. La batalla es de 2,72 metros y permite que el habitáculo tenga unas más que generosas dimensiones.

Hasta la fecha, las especificaciones técnicas del nuevo Omoda 7 se desconocen, pero la firma china utilizará con toda seguridad motores híbridos enchufables. Plantean el uso de un PHEV con un motor de gasolina de 1.5 litros turbo y dos motores eléctricos para generar una potencia máxima total de unos 340 CV. Sin repostar, el coche podrá recorrer hasta 1.200 km.

Equipamiento

Calzado sobre llantas de 18 pulgadas, el coche destaca por su moderna línea deportiva y ofrece un interior en el que destaca una gran pantalla táctil de 15,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos también táctil de 8 pulgadas situado tras el volante. Al coche no le faltan ni cargador inalámbrico ni un más que solvente sistema de cámaras con vista panorámica y una novedosa función denominada capó invisible que permite controlar los bajos del coche cuando se circula por terrenos complicados. En Europa, el lanzamiento se realizará durante este otoño y el nuevo todocamino de Chery será, sin duda, una alternativa a tener muy en cuenta. En 2026 lo veremos ya rodando por las carreteras europeas. Quien siga diciendo a estas alturas que los coches chinos no están al nivel de sus competidores, se equivoca de medio a medio. Omoda, con sus nuevos modelos, lo confirma. Toyota, con su RAV 4, y Mitsubishi, con su Outlander, lo van a tener difícil.