Con 585 CV de potencia, sabrás que este modelo no es un Porsche por su precio

Leapmotor, la marca china que comercializa sus productos en Europa de la mano de Stellantis, llega este mes de agosto con una novedad: la versión todoterreno de su SUV mediano, el Leapmotor C10.

La variante de tracción total no se ha presentado aún, pero las previsiones de la marca pasan por desvelar sus virtudes y defectos -si es que hay alguno- en la próxima edición del Salón de Zurich, previsto a finales de octubre. La tracción será del tipo AWD, que distribuye de manera continua la potencia del motor a las cuatro ruedas del vehículo. El C10 actualmente a la venta sólo se comercializa con tracción trasera.



¿Cómo es el coche?

El Leapmotor C10 mide 4,73 metros de largo, alcanza una altura de 1,68 y ofrece un maletero de 435 litros. De momento, y en sus versiones con tracción trasera, equipa un motor de 218 CV que se asocia a baterías de 69,9 kWh. Con ellas, alcanza una autonomia de 420 km según el ciclo WLTP. El coche monta un cargador embarcado de 6,6 kW y admite hasta 83 kW en tomas superrápidas. El tiempo de carga hasta el 80% es de una media hora.

La nueva versión AWD será distinta y equipará dos motores (uno por eje) que ofrecerán una potencia combinada de 585 CV. La batería alcanzará los 81 kWh y la autonomía será, por supuesto, mayor, superando sin problemas los 500 km. En 22 minutos, y gracias a su artquitectura de 800 voltios, el coche pasará del 30% al 80% de carga.

Precios

No hay precio aún para un coche que no va a llegar a los concesionarios hasta la primera mitad de 2026. Las versiones con tracción trasera se comercializan en dos acabados (Style y Design) y la más barata (descuentos y ayudas mediante) se queda en 26.800 euros. La versión top de gama se queda en unos 29.000.

El equipamiento del Leapmotor C10, en cualquiera de las dos versiones, es muy amplio: climatización automática, llantas de aleación pantalla táctil enorme para controlar tantoel sistema multimedia como las funciones del coche y, también, todas las ayudas a la conducción que puedas imaginarte. La versión con tracción total no será distinta.