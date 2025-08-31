Coreano como Hyundai, pero más barato y, para muchos, más bonito

¿Buscas un todocamino eficaz, con mejor precio incluso que el del Dacia Duster y que no llegue desde China? Si te sirve uno que venga desde Corea del Sur, estás de suerte: KGM (la antigua Ssangyong) dispone en su catálogo de un coche, el Korando, que está disponible por menos de 18.500 euros si te basta con la versión térmica y el acabado más sencillo, que se denomina Line.

Las características del coche

El KGM Korando es un SUV mediano de 4,45 metros de largo, 1,62 de altura y 551 litros de maletero. Está homologado para cinco plazas, como todos los SUV medianos, y u anchura de 1,87 metros permite que tres adultos viajen detrás sin estrecheces excesivas.

Con un peso de 1,44 toneladas, el KGM Korando incluye un depósito de combustible de 50 litros que alimenta un propulsor 1.5 de gasolina que brinda 149 CV y que exige, y ahí tenemos uno de los puntos débiles de este coche, 7,6 litros cada 100 km. La marca comercializa también una versión eléctrica (con carrocería idéntica a la de la versión de combustión) que cuesta 21.900 euros con ayudas públicas y descuentos. La batería de 62 kWh, brinda 339 km de autonomía y la potencia del coche alcanza los 190 CV.

Acabados de la versión de acceso

La versión más económica del KGM Korando con motor de combustión se denomina Line y es la que, con los máximos descuentos de la marca, se queda este verano en 18.400 euros, justo 31 euros menos que el Dacia Duster más sencillo.

De serie, el KGM Korando incluye ya climatizador manual, llantas de 17 pulgadas, control de velocidad de crucero, ordenador de a bordo, radio, bluetooth, retrovisores eléctricos, control de estabilidad ESP y ayuda al arranque en pendiente. En suma, estamos ante un coche honesto, asequible y que ofrece todo lo necesario para una familia de cuatro personas. Como pegas, sólo se puede poner el consumo, que resulta algo elevado para un coche de sus medidas y peso. Si para ti gastar gasolina no es un problema, estamos ante una buena opción, aunque siempre puedes valorar la versión eléctrica.