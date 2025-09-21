De Toyota, igual del bueno que el RAV4, pero más barato y mucho más vendido

Si ya has decidido comprarte un SUV y la marca que te seduce es Toyota, plantéate si de verdad necesitas gastarte 40.000 euros en un RAV4, el modelo en el que piensa todo el mundo cuando se le hablar de la marca japonesa. Por mucho menos, te puedes llevar a casa un Toyota C-HR, que no pasa este mes con descuentos de los 28.000 euros.

¿Cómo es el coche?

El Toyota C-HR es un SUV coupé de líneas musculosas y estructura de compacto que alcanza el 4,35 de altura y el 1,56 de alto. Con un maletero de 362 litros, el coche está disponible con motores HEV de gasolina de 140 CV y también se puede adquirir con propulsores PHEV de 223 CV 2.0 de gasolina. El consumo es reducido en ambos casos y en el HEV no pasa de los cinco litros cada 100 km. Además, existe una versión con tracción total y propulsor HEH que monta un 196 CV de gasolina.

Acabados y precios

El coche se presenta en cuatro niveles de acabado (Active, Advance, Spirit y GR Sport) y cuenta además con dos ediciones especiales denominadas Premiere Edition y GR Sport Premiere Edition sólo disponibles en versión PHEV. Si prefieres un modelo HEV, estas versiones no figuran entre los acabados disponibles que brinda la marca a sus clientes.

Entre los extras y las opciones de serie disponibles para el C-HR, el coche cuenta con alerta de cambio de carril, faros LED, cámara 360, lector de señales de tráfico, detector de ángulo muerto, portón automático y hasta techo de cristal. La versión de acceso está disponible desde 28.000 euros si consigues aprovechar los máximos descuentos de la marca. Sin duda, una opción a tener en cuenta, ya que el Toyota RAV4 (de mayores dimensiones) está disponible sólo a partir de 40.000 euros si te conformas con la versión más sencilla de las que actualmente ofrece Toyota. Si no precisas un SUV muy grande y primas el diseño y el estilo a otras cuestiones, el C-HR es una opción que puedes valorar este otoño. En Toyota, te esperan con los brazos abiertos.