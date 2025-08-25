Demanda colectiva a Volkswagen por uno de sus mayores errores

¿Te gustan los botones hápticos en el volante? Muy probablemente no, porque a veces son difíciles de utilizar y fomentan errores y distracciones que pueden llegar a suponer un peligro. Volkswagen es una de las marcas que más ha utilizado este tipo de botones y, por ello, es la primera que ha recibido una demanda por ello. Y las acusaciones no son menores.

En un eléctrico: Volkswagen ID 4

La demanda que ha recibido Volkswagen se ha presentado en Estados Unidos, es de tipo colectivo y está siendo instruida en un tribunal federal del Estado de Nueva Jersey. Como acusación, figuran dos propietarios de sendos Volkswagen ID4 que afirman sentirse “atemorizados y reticentes” cuando conducen sus coches. ¿Cuál es la razón? Muy sencillo: temen, por ejemplo, que un simple roce en el botón háptico active sistemas como el control de crucero adaptativo, que consideran puede llegar a poner al conductor del coche y los pasajeros en una situación de riesgo.

En concreto, los demandantes acusan al Grupo Volkswagen de un fraude por omisión y un incumplimiento de garantías, además de enriquecimiento injusto. Supuestamente, la marca alemana habría violado con sus procederes diferentes normativas que protegen al consumidor y están vigentes en territorios como Connecticut y Massachusetts.

Sin soluciones

Los demandantes afirman que Volkswagen “ni ha sabido ni ha querido” ofrecer soluciones adecuadas al problema. Entre ellas, plantean, podrían haber figurado reparaciones gratuitas, sustitución de los botones conflictivos o, incluso, algún reembolso. El resultado de todo ello es tan simple como las lentejas (que si quieres las comes y, si no, las dejas) y equivale a que, si eres dueño de un ID4, vas a tener que convivir con los botones hápticos, ya que la marca ni siquiera te da la opción de reemplazarlos pagando.

La marca, además, admite que este tipo de botones no son la mejor solución y, por ello, coches como el nuevo Tiguan han vuelto a utilizar botones físicos, que son mucho más sencillos de utilizar y permiten hasta presionarlos a tientas, sin tener que desviar la vista hacia ellos y distraerse de la carretera. Cada modelo nuevo que lance Volkswagen incluirá botones físicos. Y eso, de cara al resultado de la demanda, tendrá consecuencias: Volkswagen acabará pagando indemnizaciones.